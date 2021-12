Grabaciones de Corona de Lágrimas 2 a punto de arrancar, 'El Güero' Castro define al elenco

Después de tanta especulación sobre el elenco que será parte de la telenovela "Corona de Lágrimas 2", el productor de la historia, José Alberto 'El Güero' Castro, ha revelado las últimas imágenes de la antesala al inicio de las grabaciones de la continuidad de la historia producida en 2012, y con esto el líder del proyecto está definiendo al elenco.

Pues aunque se sabe que será una continuación de la primera parte, han desfilado caras nuevas por los foros de televisión y podría ser que la historia de los Chavero Hernández pueda tomar un nuevo rumbo en "Corona de Lágrimas 2".

En las últimas horas, el propio productor compartió a través de sus historias de Instagram, un vídeo -con música de telenovela- en el que se le ve trabajando sobre los últimos detalles para completar el elenco protagonizado por Victoria Ruffo, Mane de la Parra, José María Torre y Alejandro Nones.

Y es que, entre las estrellas que han desfilado para dar continuación y/u ocupar el lugra de la villana Olga Ancira interpretada en la primera temporada por la actriz Adriana Louvier, se vieron desfilar a actrices como Jessica Coch -quien ya tiene tiempo alejada de los melodramas-, Margarita Magaña, María José Magán y Geraldine Bazán, aunque ella fue la que se quedó con uno de los personajes.

Por otro lado, las actrices juveniles Jade Fraser quien recientemente participó en "Vencer el Pasado" (2021), Daniela Álvarez que interpretó a María José 'Majo' Arriaga en "Diseñando tu Amor" (2021) y la actriz colombiana Juana Arias de "La Venganza de las Juanas" (2021) de Netflix, también se hicieron presentes en los foros de grabación para las pruebas de imagen.

También se filtraron imágenes en la que se vio a Victoria Ruffo junto a Raquel Garza 'la Secretaria', Lola Merino y Amairani Romero en las pruebas de imagen. En cuanto a los actores del género masculino, se sabe que el argentino René Strickler podría pisar de nuevo los foros de grabación al unirse al elenco como uno de los villanos.

Y más recientemente las obligadas fotografías de los tres hijos de Victoria Ruffo con su productor. Pero en las últimas horas, se ha visto a caras nuevas junto a la primera actriz como son Sebastián Poza, que este año tuvo participación en "Fuego Ardiente" (2021) -producción de Carlos Moreno Laguillo- y "Vencer el Pasado" (2021), la tercera producción al hilo de Rosy Ocampo, ambas para Televisa.

Así como a Isidora Vives, a quien actualmente se le está viendo al aire en "Si Nos Dejan" (2021), compartiendo créditos con Mayrín Villanueva, Alexis Ayala, Carlos Said, Isabel Burr, Susana Dosamantes, Scarlet Gruber y Gaby Spanic, entre otros.

Ana Belena, a quien recientemente se le vio también en "Diseñando tu Amor" como una de las protagonistas así como a Sharis Cid, actriz con amplia trayectoria en los melodramas y seriales unitarios, figuraron dentro del vídeo compartido por 'El Güero' Castro, así como otras caras.

En tanto, las grabaciones de "Corona de Lágrimas 2" empezarán este próximo 6 de diciembre y se ha ventilado que llegará a la pantalla chica de Televisa -a través del Canal de las Estrellas- en el horario vespertino de las 6:30 pm a partir del segundo semestre del 2022 y contará con más de 100 capítulos.

