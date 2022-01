Gonzalo hiere de bala a Samuel por defender a Fedora en Si Nos Dejan

La situación iba de mal en peor entre Fedora Montelongo (Gaby Spanic) y Samuel Fonseca (José María Galeano), su pareja con personalidad machista que cada vez le hacía la vida más imposible. Y tras ir a buscarla a casa de su amiga Alicia Montiel (Mayrín Villanueva), Gonzalo, su hijo -personaje interpretado por Carlos Said, descubre que ella está siendo brutalmente golpeada y se le deja ir a los golpes, hasta terminar salvando su vida en la telenovela "Si Nos Dejan".

Todo este lío comenzó cuando Fedora inició una relación con Samuel y éste se dio cuenta que se había enamorado y tenía sus quereveres con Gonzalo, por lo que no pudo aguantar los celos y demás de exigirle que se alejara de él, le advirtió que si no lo hacía, él le diría la verdad de la relación entre ella y Gonzalo a Alicia, la madre del chico.

Pero Samuel no fue el único en poner entre la espada y la pared a Fedora, pues Gonzalo también se dio cuenta del machismo de Samuel y varias veces se pelearon y amenazaron si no dejaban en paz a la misma mujer, uno por celos y el otro por cariño que se vio confundido con amor. Por lo que, para no hacer más grande el problema, Fedora decidió alejarse de Gonzalo.

Samuel se ha propuesto acorralar a Fedora y lo ha logrado con tanto hostigamiento. Y aunque ella se vio apoyada por su terapeuta Carlota Vargas (Gabriela Carrillo) y sus amigas Alicia y Rebecca de Caballero (Mónica Dionne) para levantar una denuncia en contra de él, éste se las arregló para convencerla de ir a retirar la denuncia, bajo amenazas.

Pero la producción de Carlos Bardasano para Televisa, ha dado un giro de 180 grados tras un inesperado suceso; y es que al descubrir que Samuel había ido a buscar a Fedora y de escuchar gritos en la cochera, éste salió corriendo para detener a Samuel sin pensar que éste venía armado.

Y luego de unos tremendos golpes que Samuel le dio a Fedora, ambos empezaron a forcejear con el arma y Gonzalo disparó a Samuel. La ambulancia llegó y tras sentir culpa, él se fue con Samuel al hospital. Ahora la policía ha descubierto varias situaciones, la primera es que ella fue la mujer que denunció a su pareja por maltrato físico y psicológico; la segunda, la violencia de Samuel por la que él y Fedora fueron a parar a un hospital, todo por sus celos, pues éste no permite que ella frecuente a sus amigas porque "no le dan buena espina".

Por su parte, la cuenta de Instagram de "Si Nos Dejan", compartió una publicación alusiva al enfrentamiento que tuvieron Gonzalo y Samuel: "Gonzalo se enfrentará a Samuel para defender a Fedora, pero una bala podría cambiarlo todo ¿Quién resultará herido? #SiNosDejan @carlossaidcs @josemariagaleano".

Ahora, Samuel se debate entre la vida y la muerte en un hospital, mientras que Gonzalo tiene miedo de ir a prisión, pues ahora que ha encontrado el amor en Lorena (Claudia Zapata), quiere estar con ella más que nunca, pero su libertad peligra, aunque todos están de su parte porque disparó en defensa propia de Fedora, a quien casi mata a golpes.

Pero para seguir viendo más de Fedora, Samuel y Gonzalo, no te pierdas "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

