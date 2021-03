Gonzalo Peña, villano de ¿Qué le pasa a mi familia?, señalado como cómplice de abuso sexual

La actriz y conductora Daniela Berriel alzó la voz y cimbró las redes sociales al denunciar por medio de un video que fue víctima de violación de parte de un hombre llamado Eduardo Ojeda, quien es amigo de su ex pareja, el actor de ‘¿Qué le pasa a mi familia? Gonzalo Peña, quien a su vez abría sido cómplice del abuso sexual.

En redes sociales el hasta #JusticiaParaDanny se hizo viral, pues Daniela Berriel denunció públicamente al actor de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia? Gonzalo Peña, como uno de los responsables de la violación que sufrió hace un año en Acapulco, por parte de Eduardo Ojeda, amigo del actor.

Daniela Berriel relató en el video que conoció a su agresor, gracias a su ex pareja Gonzalo Peña con quien había iniciado una relación hace 5 años atrás, pero después de haber terminaron intentaron tratarse de nuevo, fue el año pasado que el actor la invitó a pasar un fin de semana de ‘parejas’ en Acapulco, en la casa de su amigo Eduardo Ojeda, en donde ocurrió el grave delito. Sin embargo, las autoridades correspondientes no han hecho nada después de un año y sus agresores siguen libres.

“No ha pasado nada, ellos siguen libres, ellos siguen su vida como si nada, es más, me acosan, me mandan mensajes”, reveló la actriz y conductora en un video que circuló en varias redes sociales como Twitter.

Aunque confesó que le hubiea gusado no hacer pública su denuncia, Daniela Berriel manifestó que teme que algo le pueda suceder a ella, a su hermana o a cualquier otra mujer: Me daba pena ser señkada como una niña violada”.

En el video, la actriz de ‘Las Malcriadas’ sostuvo que el ataque que ocurrió en 2020, se dio cuando se quedó dormida y al despertar se dio cuenta que había sido violada por Eduardo Ojeda, amigo del actor Gonzalo Peña.

Eduardo Ojeda es el nombre del que me violo y Gonzalo Peña el que me llevo a la casa, estuvo presente y fue su cómplice... JUSTICIA! — Danny Berriel (@dannyberriel) March 6, 2021

Cabe señalar que la también conductora de televisión mencionó que tanto Eduardo Ojeda como Gonzalo Peña entraron a su habitación cuando ella decidió irse a dormir porque había bebido de más, y ambos comenzaron a manocearla, pero fue Ojeda quien abusó de ella, mientras el actor de telenovela la observaba sin hacer nada al respecto.

“No entiendo por qué sigues buscándome a mi y ahora estás buscando a mi hermana, no entiendo por qué si viste que me estaban violando no me ayudaste, no entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, en los mensajes me pides perdón, te perdono, pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente y la denuncia también está puesta para ti”, agregó Daniela.

La también actriz de la serie ‘Un día cualquiera’ hizo un llamado a todas las mujeres para no quedarse calladas ante los abusos de los hombres, y su voz tuvo eco en sus redes sociales, pues muchas famosas le enviaron mensajes de solidaridad.

Entre las famosas que le creen y apoyan a Daniela Berriel sobresalen Ariadne Díaz, Fátima Torres, Regina Blandón y la youtuber Nath Campos, quien hace poco denunciara al influencer Rix, por un caso similar.