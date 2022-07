Gonzalo García Vivanco revela proyecto para el 2023, Rigoberto regresaría a La Desalmada 2

Tras el éxito de la telenovela "La Desalmada" (2021) y ante la confirmación -hace unos meses- del productor José Alberto 'El Güero' Castro sobre una segunda temporada, los fanáticos de la historia han vuelto a vibrar de emoción, y una de las sorpresas que podrían tenerse bajo la manga, sería la reaparición de personajes, como el de Rigoberto Murillo -interpretado por Gonzalo García Vivanco-, que se sabe, murió de forma trágica, dejando con el corazón roto a la audiencia.

No obstante, después de su primer protagónico como Jesús Guerrero en la telenovela "Corazón Guerrero" (2022) de Salvador Mejía para Televisa Univisión, ha sido el propio actor quien ha revelado ante cámaras y micrófonos que es posible que ya tenga proyecto para el 2023.

Fue en entrevista para el programa "Hoy" que Gonzalo García Vivanco dejó abierta la posibilidad de su regreso como Rigoberto Murillo a "La Desalmada 2"; y es que, aunque su personaje murió en la primera entrega de esta historia campirana, en su momento, El 'Güero' Castro, dejó ver que nunca habían enterrado a su personaje.

Rigoberto en la segunda parte de "La Desalmada"

Pues tras los festejos por el éxito que duró varias semanas más después de aquel 29 de octubre cuando llegó a fin la primera parte de "La Desalmada" con índices de audiencia históricos, de 5 millones de televisores en sintonía con la historia campirana, fueron Livia Brito -la protagonista- y Alejandra García (Rosalina Santos), quienes dieron la noticia al actor de que estaba contemplado para la segunda parte.

En frente de 'El Güero' Castro, presente -productor del melodrama de Televisa-, Livia Brito tomó la palabra y muy emocionada dijo: "Estábamos hablando justamente de ti", "Sí, de qué? Cosas buenas, espero", replicó el guapo histrión.

"Acaba de decir 'El Güero', escucha porque esto es muy importante: de la segunda temporada"... "¿Ya dijo?", continuó Gonzalo. Por su parte Alejandra García dijo que para que él estuviera presente en el elenco de la segunda entrega de "La Desalmada", tendrían que haber detalles como un flash back (retroceso) o alguno otro, según los comentarios del público.

"Y sabes qué contestó 'El Güero'?, "Nunca vimos el entierro de Gonzalo", a lo que el actor reaccionó contento, por saber que es un hecho que estará presente en la segunda temporada del melodrama más exitoso de México este 2021.

"Ah, ¡qué buena noticia!... estaba preocupadísimo porque me dijeron: 'Tal vez hay segunda temporada, todos felices y tú muerto... ¿Qué me importa la segunda temporada si no estoy?... ¡Qué buena noticia! ¡Olé!".

Y siete meses después, tras haber terminado con las grabaciones de "Corazón Guerrero", fue el mismo Gonzalo García Vivanco que dijo: "Puede ser que el próximo año arranquemos un proyecto, sí, están por confirmarme; podríamos dar una gran sorpresa a partir de febrero del próximo año", dijo el actor en una charla con el periodista Juan Ríos de la Fuente de Televisa Espectáculos.

Lo que claramente abre la posibilidad de que Rigoberto Murillo e Isabela Gallardo Torreblanca (Kimberly Dos Ramos) puedan reanudar esa historia de amor y continuar con lo que dejaron pendiente, ya con una lección de vida que Rigoberto le dio al amor de su vida, de quien antes del último suspiro de su vida, le dijo que estaba arrepentido de haberse enamorado tan profundamente de ella.

La entrevista a Gonzalo García Vivanco, fue compartida por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @novelendomex.

