Golpean a Ángel y Julia lo acepta robándole un beso en Vencer la Ausencia

El compromiso que Ángel Funes (Danilo Carrera) tiene con su suegro Silvano Ordax (Eugenio Montessoro) más que con su hija Ana Sofi ( Mariluz Bermúdez) lo ha hecho cegarse durante mucho tiempo a sus verdaderos sentimientos, pero tras liberarse de las ataduras y abrir los ojos, ha descubierto el verdadero amor en Julia Miranda (Ariadne Díaz), y tras rechazarlo, lo acepta robándole un beso en la telenovela "Vencer la Ausencia".

El episodio número 31 reveló las intrigas en las que se ha visto envueltos Ángel y su padre Don Homero Funes (David Ostrosky) por parte de Silvano Ordax con tal de que su hija sea "feliz", sin darse cuenta que su felicidad no está al lado de Ángel, pues no siempre es lo que parece.

Y esto ya se está viendo desde el momento en el que Ángel le confesó a su novia que no la ama y que no la quiere engañar, no quiere que sean infelices para toda la vida en la producción de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión.

El enojo de Ana Sofi

Ana Sofi estalla contra Ángel tras saber sus verdaderos sentimientos mientras él le pide que traten de terminar de la mejor manera, pero ésta le sorraja tremenda cachetada, siendo esa su respuesta, además de advertirle que lo va a pagar muy caro.

Incluso, le reclama a Ángel su fidelidad y paciencia mientras él le prometía una estabilidad en todos los sentidos pero le pedía tiempo para que eso llegara; y él le confiesa que desde el principio estuvo muy forzada su relación pero ella no entiende porqué, pues no sabe que su padre le tiene muy mala fe. Ella le pregunta que si hay otra mujer en su vida y Ángel le asegura que no... A unos metros de distancia, Gina Miranda (Fernanda Urdapilleta) los graba en el momento de la discusión y del truene.

Mientras tanto, Rayo (María Perroni Garza) llora por haber creído que se podría quedar a vivir para siempre con Celeste y Braulio (Alejandra Barros y Alexis Ayala), pero en realidad él no se quiere echar responsabilidades que no le corresponden y encima, fue quien denunció a la niña con Servicios Familiares.

Ángel pone el amor por encima del dinero

Tras terminar con Ana Sofi, Ángel se va a su oficina y se encuentra con la sorpresa de que su "futuro suegro" lo está esperando en su oficina, pero no solo, sino acompañado por Braulio, quien se tomó la atribución de preparar el contrato de sociedad para que lo firmen de común acuerdo y Silviano se pueda unir como socio a la empresa.

Pero Ángel rechaza toda propuesta aún y cuando Silvano le asegura que van a hacer a un lado toda situación personal, refiriéndose a Ana Sofi y que podrán ser los mejores socios. Y ante la negativa, éste le pide que lo piense unos días pero en caso de no aceptar, no será tan comprensivo...

Ana Sofi le asegura a Gina que todos los hombres son unos patanes y ella le sugiere un par de estrategias para hacerlo volver y le asegura que ella es una mujer empoderada que no necesita de un hombre para ser feliz. Mientras tanto, en la oficina, Braulio cuestiona a Ángel sobre el hecho de no querer asociarse con Silvano pero él le asegura que es lo mejor, pues si accede, todo saldría mal.

Las consecuencias de no aceptar una sociedad

Tras negarse a aceptar una sociedad laboral que implica seriamente el terreno personal-sentimental, Ángel se meterá en serios problemas, pues no acepta ser un títere de Silvano, quien ha contratado a una serie de personas para hacerle la vida pesada a él. Pues resulta que hasta él fue quien contrató a Zacary, el hombre que le hizo un fuerte préstamo a Don Homero, desde Laredo Tx. (EE.UU.), según lo han hecho creer y por el que le está cobrando muchos intereses.

Y hasta "raspado" salió por haberle dado una paca de una fuerte cantidad de dinero como pago del préstamo que le hicieron a su papá, pues le dejó ver que al ver la cantidad se deslumbró y no lo pudo ni presionar ni amenazar para que le pague más rápido.

Por otro lado, Ángel les cuenta a su papá y a su hermana Mirna (Adriana Llabrés) que ya terminó con Ana Sofi y que logró darle un pago fuerte a los acreedores, prometiendo que pronto sacará de todos los problemas a su empresa y su papá está y no está, pues lo confunde con Misael Valdez (Marcos Montero) y recuerda cuando le prometió un asenso por su buen desempeño. Mirna se queda de a seis, mientras que Ángel se está acostumbrando a la pérdida de memoria cada vez más frecuente de su padre y aclara que él no es Misael y su padre le pide perdón.

De camino al departamento con Ana Sofi, Ángel es sorprendido por un par de tipos que lo golpean hasta dejarlo gravemente herido en el piso y éste, en vez que marcarle a su hermana, le llama a Julia; ella después de un momento nostálgico y de refugiarse en los brazos de su padre Rodolfo (Jesús Ochoa), recibe la llamada y corre en su ayuda.

Julia encuentra herido a Ángel

Luego de recibir la llamada de Ángel, quien le informó que lo habían golpeado unos tipos, pensando que estaba hablando con su hermana Mirna, Julia (Ariadne Díaz) se queda angustiada y más con la confesión de su hermana Gina, quien le informa que pél tronó a Ana Sofi y ya no se van a casar.

Ana Sofi habla con su papá y le cuenta que Ángel no ha regresado al departamento. Su padre le sugiere que piense bien el próximo paso que dará con él, pues debe notarse que es una Ordax. Ella le asegura que lo va a hacer sufrir tanto, que hasta lo va a hacer que regrese con ella.

Julia y su papá corren en auxilio de Ángel y lo llevan a un hospital; él les pide que su familia no se entere y su padre le asegura que lo golpeó alguien que quiso cobrar venganza de algo, pues no le robaron nada. Ella se queda en el hospital toda la noche y al día siguiente ella va a verlo a la habitación, él le agradece lo que han hecho por él y ella le dice que es lo menos que podía hacer después de todo lo que él ha hecho por ella y su familia.

Él le asegura que terminó con Ana Sofi porque se sentía presionado y además había de por medio una sociedad que le podría convenir económicamente, pero le dice que él no es así, gesto que empieza a enamorar más a Julia.

Julia acepta que quiere a Ángel y ¡lo besa!

Mirna va a ver a Ana Sofi y le pregunta cómo se portó Ángel anoche pero ella le revela que no llegó a dormir y tampoco durmió en casa de su familia, por lo que Ana Sofi piensa que se quedó con la mujer por la que la dejó y asegura que va a descubrir de quién se trata.

En el hospital Ángel le agradece a Julia que no le haya dicho nada a su hermana, pues si hubiera hablado con ella, ya le habría dicho todo a su papá y lo que menos quiere es darle más preocupaciones, pues ya tiene bastante con lo de su enfermedad.

El acercamiento entre ellos sucede cuando él apenas ve el mensaje que Julia le había enviado desde anoche explicándole que no lo iba a bloquear de sus contactos pero sí lo iba a eliminar, pues ya no piensa seguir buscando a su marido y ya no tendrían por qué verse más y él le ofrece todo su apoyo.

Ella se acerca a él para ayudarlo a sentarse pero lo toca donde le duele y estallan en gritos. Finalmente, en un momento de silencio, y tras quedar frente a frente, Julia se decide y besa a Ángel, lo que indica que el interés por buscar a Misael, los unió mucho más allá de eso.

Para ver más de esta historia de amor entre Julia y Ángel y otros personajes, no dejes de ver "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

