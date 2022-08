Giselle González arranca grabaciones de Senda Prohibida y ellos son los protagonistas

Tras terminar grabaciones de su actual telenovela "Mujer de Nadie", la productora Giselle González ha arrancado grabaciones de "Senda Prohibida", su próxima telenovela y luego de anunciarse los posibles protagonistas, ahora se sabe que serán Ela Velden y José Manuel Rincón, los actores encargados de estelarizar el melodrama.

Por su parte, Ela Velden, viene de dejar huella en la actuación en proyectos como "Muchacha italiana viene a casarse" (2014), "A que no me dejas" (2015), "Despertar Contigo" (2016), "Caer en Tentación" (2017) o el remake de "Rubí" (2020), pero también ha brillado en series como "El Juego de las Llaves" (2019) de Amazon Prime Video o "¿Quién Mató a Sara?" de Netflix.

"Senda Prohibida" fue la primera telenovela que se hizo en México bajo a producción de Jesús Gómez Obregón en 1958 para Telesistema Mexicano, lo que hoy es Televisa. Fue protagonizada y antagonizada por Silvia Derbez -como las inolvidables "Rubí" (2004) o "Teresa" (2010)- y compartió créditos con Francisco Jambrina, Dalia Íñiguez, Alicia Montoya y Héctor Gómez. Fue dirigida por el actor de cine y primer esposo de Silvia Pinal, Rafael Banquells.

En tanto, al actor José Manuel Rincón, se le ha visto trabajar en telenovelas y series como "Caer en Tentación" (2017) y "Ringo" (2019), también en "Monarca", la trágica historia de los Carranza de Netflix, como Gonzalo Carranza (el apuesto chef de la familia que muere debido a los errores de su padre, interpretado por Juan Manuel Bernal).

En un principio se dijo que sería el actor Mario Morán, quien haría pareja con Ela Velden, luego de venir de producciones como "Los Ricos También Lloran" (2022) y anteriormente participó en el remake de "Pasión y Poder" (2016), "Hijas de la Luna" (2018), y compartió créditos con Aracely Arámbula en "La Doña" (2016-2017) de Telemundo. No obstante, hoy se sabe que sí estará en el proyecto, pero no como personaje protagónico masculino.

Actualmente, el proyecto es uno de los cuatro que se encuentran en etapa de producción y será trasmitido a través de la plataforma de streaming Vix+.

La actriz colombiana Juanita Arias, quien viene de la serie de Netflix "La Venganza de las Juanas" (2021) y de su regreso a las telenovelas después de "La Piloto" (2017), también al lado de Livia Brito, ya está confirmada para esta nueva producción de Giselle González.

Otro nombre que se ha revelado, es el de Plutarco Haza, quien actualmente figura como uno de los villanos de "Mujer de Nadie" (2022) y últimamente también participó en la última temporada de "Luis Miguel, la Serie" de Netflix, como uno de los abogados de 'El Sol'.

La información sobre los actores principales y los que dará vida a otros personajes de esta historia, fue compartida por el Canal de YouTube ADJORI.

