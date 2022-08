Geraldine Bazán y su gran reto actoral al encarnar Olga Ancira en Corona de Lágrimas

Al profundizar en la construcción de su personaje, llamado Olga Ancira, en la segunda parte de Corona de Lágrimas, Geraldine Bazán se preparó a conciencia para darle credibilidad a una mujer bipolar que abandona a su hija sin razón aparente pero que regresa para recuperar su cariño, personaje que resulta ser todo un reto actoral.

Bazán, quien toma la estafeta de Adriana Louvier en el personaje que hizo pareja con Alejandro Nones (Patricio), comentó lo que piensa sobre su nuevo rol, pues asegura que se trata de todo un reto actoral. "Es un reto actoral, porque dentro del catálogo de villanos me da la razón de que ya no son los mismos que antes. Los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Están más apegados a la realidad.

"En unos momentos, creo que el público la va a querer cachetear, para que entre en razón, pero al mismo tiempo va a querer abrazarla, y eso tiene una razón", indicó la actriz, de 39 años, en entrevista. Geraldine Bazán, quien lleva más de 30 años de experiencia, afirmó que a Olga Ancira le diagnostican bipolaridad y eso explica su conducta, tan impredecible, y su inestabilidad emocional en la telenovela que se estrenará mañana, a las 18:30 horas, por Las Estrellas.

"(Aprendí) Por medio de conversación con psicólogos, con psiquiatras, por qué esa conducta y qué es lo que hacen los medicamentos, lo que lo detona y por qué a veces (los pacientes) se sienten frustrados, tristes, enojados.

"Ahora que hablamos de enfermedades emocionales, sabemos que hay gente que padece depresiones, bipolaridad, y ya se habla (en varios niveles). Hemos avanzado mucho en eso. Tiene mucho que ver con hablarlo y lo vemos en generaciones más jóvenes, el estrés, la depresión, y creo que es importante hablarlo y atenderlo", expresó la ex de Gabriel Soto.

Catalogada como toda una influencer por sus casi 10 millones de seguidores en redes sociales, la actriz de La Mujer de Judas y 100 Días para Enamorarnos afirmó sentirse agradecida de que Corona de Lágrimas 2 llegue a la pantalla chica. "Estamos felices, ansiosos, porque ya terminamos de grabarla y todo ha cambiado. Antes pasaba que ibas al aire y sabías algo de cómo iba, cómo la sentía el público, y ahora ya está hecha toda, completa", acotó la actriz de Televisa.

En este melodrama, adaptado por Jesús Calzada y producido por José Alberto Castro, Olga Ancira expondrá su forma de ser luego de regresar de Madrid para buscar un encuentro con Patricio, a quien abandona cuando se percata de que es pobre, y con Petita (Lara Campos), a la que deja a su suerte siendo una niña.

A su primogénita la dejó en manos de su suegra, Refugio (Victoria Ruffo), y negó su condición clínica y muchas razones por las que su comportamiento fue atribuido al maltrato que recibió de su padre, Rómulo (Ernesto Laguardia). "La telenovela es una oda a la madre mexicana, a la mujer que trabaja por sus hijos, y que es un gran porcentaje y que sacan a sus hijos solas. Y también está la parte de la mujer que abandona a sus hijos, como en mi personaje, y hay muchas razones ahí presentes", dijo Geraldine Bazán.

La ex esposa de Gabriel Soto, madre de Elisa Marie y Alexa Miranda, afirmó que quedó ampliamente satisfecha de haber pasado el proceso de audiciones para obtener este papel, y se siente muy satisfecha con el equipo que hizo todo el trabajo delante y detrás de cámaras.

