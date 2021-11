Luego de los castings para la segunda entrega de "Corona de Lágrimas" tras descartar las posibilidades de que Adriana Louvier siguiera dando vida a Olga Ancira, este jueves se dio a conocer que será Geraldine Bazán quien sustituya a la actriz, por lo que será la nueva villana del melodrama.

Las grabaciones de "Coronas de Lágrimas 2" se empiezan a vislumbrar luego de que la producción de José Alberto 'El Güero' Castro ya empezó a hacer pruebas de imágenes y sesiones fotográficas con actrices como Victoria Ruffo, Lola Merino, Raquel Garza y quienes fueran los hijos de Ruffo en ficción: Mane de la Parra, Alejandro Nones y José María Torre.

Incluso, luego de que fue la propia Adriana Louvier quien dijo que definitivamente no podría pertenecer al elenco de la segunda temporada, debido a que tiene otros proyectos y chocan con las fechas de grabación, el líder del proyecto hizo un casting para sustituir su participación.

En dichas audiciones figuraban actrices como Jessica Coch y Margarita Magaña, a quienes desde hace tiempo no se les ve actuar en las telenovelas, así como a la venezolana María José Magán a quien últimamente se le vio en "Sin Miedo a la Verdad" (2019) de Televisa y "Un Día para Vivir" (2021) de TV Azteca.

Y de acuerdo a información que circula en redes sociales, el periodista de espectáculos Álex Kaffie, fue quien reveló que la actriz que fue elegida por el productor -ahora novio de Cecilia Galliano-, responde al nombre de Geraldine Bazán, quien regresaría a las telenovelas luego de la serie "Falsa Identidad" (2018-2019) y la producción de Netflix "100 Días Para Enamorarnos" (20121).

Incluso, de ser cierto, "Corona de Lágrimas 2" sería otro melodrama con que el que trabajaría la ex de Gabriel Soto, luego de haber participado en "Por Amar Sin Ley" (2018) dando vida a Elena Fernández.

Por otro lado, la también modelo estaría celebrando no sólo la participación de su hija mayor Elissa Marie por su debut en la telenovela "Si Nos Dejan", como hija de Marcus Ornellas y Gabriela Carrillo -una pareja separada que se lleva muy bien-; pues además estaría festejando también su regreso a los melodramas.

No obstante, las opiniones del público no se han hecho esperar y mientras algunos querían que Margarita Magaña fuera la que le diera vida a Olga Ancira, otros más dicen que tiene un parecido con Adriana Louvier. En tanto, alguien más dijo que a la que le hubiera gustado ver como Olga, sería a la propia Adriana.

Por otro lado, Geraldine Bazán les estaría dando batalla a su ex Gabriel Soto y a Irina Baeva quienes se encuentran en las grabaciones de "Amor Dividido" (antes "Allá te Espero"), debido a que ambas telenovelas podrían salir al aire en 2022, y todo parece indicar que será en los horarios estelares de las 8:30 y 9:30 pm, que "Amor Dividido" y "Corona de Lágrimas 2", pudieran estar al aire al mismo tiempo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!