Gemelos de Mi Corazón es Tuyo ya crecieron y derriten en TikTok como todos unos galanes

Los recordados Guille y Alex, traviesos gemelos de la telenovela "Mi Corazón es Tuyo" (2014-2015) ya crecieron y ahora derriten a las chicas como todos unos galanes de telenovelas... ¡Sí!, José Manuel y José Pablo Alanís, quienes fueron parte de la familia Lascuráin Díez, cuando eran prácticamente unos niños traviesos, ahora han demostrado quiénes son y de qué están hechos en su adolescencia.

José Manuel y José Pablo, quienes se reencontraron hace unos meses con Silvia Navarro, la actriz que protagonizó la telenovela producida por Juan Osorio para Televisa, compartiendo créditos protagónicos con Jorge Salinas y Mayrín Villanueva como la villana del cuento, ya han crecido y ahora se muestran al mundo lo guapos que están y su capacidad de derretir juntos a cualquier chica que los vea en las redes sociales.

Los adolescentes que antes fueron unos niños traviesos que sufrieron la pérdida de su madre dentro de la ficción hace unos años, ahora están dando de qué hablar debido a que son un par de galanes de telenovela con gran potencial.

Lee también: Vuelven Verónica Merchant y Rosa María Bianchi a Televisa por la puerta grande con Mujer de Nadie

Y es que, tras mostrar su galanura los actores juveniles de Televisa, han logrado sorprender y derretir a las internautas, quienes aseguran que desde que actuaron en "Mi Corazón es Tuyo", son y siguen siendo sus favoritos y tras compartir un vídeo en el que hacen una coreografía de TikTok en la que luce muy varoniles y con sólo decir un "Hola", las reacciones no se han hecho esperar.

Pues el género femenino es quien más ha mostrado su sorpresa tras ver a estos galanes de la televisión, haciendo de las suyas en redes sociales. Y algunos comentarios rezan: "Me gusta el de blanco", "Pero Guille, Alex?", "Entiendo, son guapos", "Perfectos" y hasta: "Nada que ver los tiernos de 'Mi Corazón es Tuyo', hoy están... más hermosos".

Lee también: El sofisticado traje de baño en tonos pastel que demuestra que Mariana Botas bajó de peso

"Los clones no se quien es quien???", "Pablooo", "Gemelos más bellos, estos", "Fan de ustedes desde que vi 'Mi Corazón es Tuyo'... Los amooo a los 2", "Ayyyy mis clones!! Q grandes están y guapos!! Mi corazón es tuyo... mi novela favorita por siempre", son otros de los mensajes que este par de gemelos han recibido de las féminas que los siguen en Instagram.

Y los chicos no dejan de sorprender a los internautas, quienes también han expresado: "...'Que elegancia la de Francia'...", "Los gemelos más guapísimos", "Los guapos", "¡Qué guapo, Pablo!", también se lee; y al momento, el par de hermanos, han maravillado a por lo menos 20,300 seguidores y se leen alrededor de 80 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!