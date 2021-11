Galilea Montijo podría estar de vuelta en las telenovelas en 2022

Tras algunas situaciones de su vida personal por las que ha pasado este 2021 la conductora de televisión Galilea Montijo, mucho se ha especulado que podría abandonar el foro 16 donde se graba el programa de revista "Hoy" del que ha sido una de las presentadoras titulares desde el 2008. Y aunque la tapatía ha desmentido que se va, todo parece indicar que podría volver a las telenovelas próximamente.

Y es que la noticia fue dada a conocer por al propia Galilea Montijo en una entrevista con Espacio.Live desde Las Vegas, Nevada (EE.UU.) en su reciente asistencia a la entrega número 22 de los Latin Grammy el pasado 18 de noviembre.

En plena alfombra roja del evento en la que figuró con un vestido largo de tonos morados, sutil escote y prolongada abertura que dejó ver sus estilizadas piernas, Galilea contó ante las cámaras que hay posibilidades de volver a los melodramas de Televisa, empresa para la que trabaja hace más de 20 años.

Pues luego de confesar que su asistencia a los Latin Gammy se debía a que querría disfrutar de estrellas como Gloria Trevi, Danna Paola o Alejandro Fernández y Fer de Maná en el escenario, el periodista de Espacio Live, le dijo que le gustaría verla de regreso en las telenovelas, a lo que la conductora de "Hoy" dijo:

"¿En serio?, Sabes que me han dicho, '¡Las telenovelas!', a mí me encantaría... El otro día me encontré un productor que me dijo: 'Te tengo algo' y yo dije: ¡Ay, no, lo que quieras!, pero mira, vamos a ver...".