Galanes de Los Caminos del Amor hacen segunda a Maribel Guardia bailando en Televisa

Los actores Alfredo Gatica, Carlos Said y Rodrigo Brand son tres de los famosos que conforman el elenco juvenil de la nueva producción de Nicandro Díaz González, "Los Caminos del Amor", y entre grabaciones del melodrama, le hicieron segunda a Maribel Guardia y así lucieron bailando en los pasillos de Televisa.

Fue el pasado jueves, que la tercia de galanes de una de las nuevas producciones de televisora de San Ángel para el segundo semestre de este 2022, se dejaron ver haciendo de las suyas, bailando en las instalaciones de la empresa, al pegajoso ritmo de cumbia.

Vestidos todos de negro y blanco, como unos rock star (estrellas de rock), fue que Alfredo Gatica, Carlos Said y Rodrigo Brand se postraron ante la cámara de un celular que más tarde subiría a la red un vídeo en el que los tres se lucieron dejándose llevar por la música.

Pero no sólo por ello, pues los tres galanes juveniles de "Los Caminos del Amor" (2022), sólo posaron ante la cámara en tres posiciones y un filtro que la propia Maribel Guardia y otras artistas han utilizado cuando también se han divertido entre grabaciones de las telenovelas, hizo el resto.

Se trata de "Cumbia Buena" de Grupo La Cumbia, que ha sido todo un boom en redes sociales y además de la pegajosa música, también distorsiona la imagen de los famosos como si se reflejaran en el agua de una alberca o un río.

Y es que, este con el bailecito, estarían haciendo, además, un guiño a la costarricense de 63, debido a que van a compartir créditos con su hijo Julián Figueroa, tras haber sido confirmado hace algunos días que formará parte de elenco.

Uno de los primeros en compartir dicho vídeo en el que aparecen de frente con las manos arriba, luego de perfil y por último de espaldas, fue el periodista Chema Cortés, a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, publicación con la que incluso, encendió los ánimos de los internautas.

Un vistazo a la trama de #LosCaminosDelAmor.

"Hermosos", "Quiten a Gabriel Soto y sería el elenco perfecto", "Guapísimos", "No me la pierdo ni a palos", "Se ve que va a estar bien buena", "Amo", "Yo me quedo pasmada viendo a @alfredogatica jajaja", y hasta "Falta la trama con Gabriel Soto y Marc Tacher", "Que hagan uno igual así @marthajulia_ y @gabrielsoto".

