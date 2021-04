¡La espera por fin ha terminado! Pues este lunes 26 de abril, dará inicio "Diseñando tu Amor", la historia de amor entre Valentina y Claudio, quienes son intepretados por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias en la nueva producción de Pedro Ortíz de Pinedo para Televisa.

Anticipadamente, los actores y el productor, han dejado ver la sinopsis de la historia de una chica, cuyo principal sueño es ser una exitosa diseñadora de modas la que al mismo tiempo, busca un amor a su medida que al parecer ya ha encontrado; si embargo, el destino le hará una mala jugada y todos sus planes en e amor, van a verse obstaculizados.

Un accidente aéreo será el que cambie el rumbo de sus vidas y por el que se desatará la incansable búsqueda de la hija perdida de un imporante empresario que no podrá vivir en paz hasta no encontrarla. No obstante, los celos de una segunda hija -quien siempre ha estado a su lado-, tratarán de impedir su principal objetivo en la vida.

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

Luego de incluso, darse a conocer el tráiler oficial y el primer capítulo publicado anticipadamente del estreno de "Diseñando tu Amor", los que ya se perfilan como fanáticos de la historia y quienes han seguido cada paso y avance de la producción del hijo de Jorge Ortíz de Pinedo, ya han visto todo, pues sólo esperan a que la historia dé incio este lunes a través del canal de las telenovelas de Televisa.

Y por su responsabilidad en el elenco del melodrama, ha sido la propia Gala Montes, quien compartió ya, algunas postales oficiales de su personaje en el melodrama. Por otro lado, la cuenta oficial de Instagram de "Diseñando tu Amor", también dio el banderazo a la historia que empezará con una tragedia y que seguramente cautivrá a todos para "engancharse" con el drama.

Así lo escribió en Instagram hace un par de días: "Trailer oficial... Damas y caballeros... ¡esto es #DiseñandoTuAmor! Los vemos el lunes #ConLasEstrellas para el gran estreno, a las 4:30 p.m. MX".

Lee también: Trágico y emocionante, así fue el final de Quererlo Todo

Además de los actores protagónicos como Gala Montes y Juan Diego Covarrubias, la historia está está conformada también por los principales actores como Ana Belena y Osvaldo de León y en la parte antagónica, serán Ale Müller, Adrián Di Monte, Chris Pazcal, Martha Julia y Frances Ondiviela quienes harán la vida imposible a muchos de los personajes.

Los primeros actores Sergio Goyri, María Sorté, Norma Herrera, Adalberto Parra, Marco Muñoz y José Elías Moreno, serán los actores estelares del elenco. Por otro lado, se integraron actores de la talla de Armando Araiza -en su regreso a las telenovelas-, Mariluz Bermúdez y Omar Germenos, quienes den vida a personajes secundarios pero con mucho peso que serán claves para ir desenredando poco a poco el nudo de la historia.

El melodrama es un remake de la telenovela portuguesa "Meu Amor" de António Barreira y será estrenada este lunes en punto de las 4:30 pm, y se podrá ver en ese mismo horario de lunes a viernes por el Canal de Las Estrellas; aquí un adelanto de lo que será la historia.