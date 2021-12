Gaby Spanic y las agresiones físicas que vive en Si Nos Dejan

Luego de su último divorcio, Fedora Montelongo -personaje interpretado por Gaby Spanic-, es una mujer libre que además es consciente de las situaciones a las que se puede enfrentar, tanto a un amor prohibido con el hijo de su mejor amiga, como a la violencia doméstica de género, tema que trasciende a una dura realidad en la telenovela "Si Nos Dejan".

Detrás de esa facha de mujer empoderada que Fedora Montelongo irradia, lo cierto es que su fragilidad de mujer sensible, asustada, que teme por su vida, está a flor de piel, y más después de enfrentar el machismo de su galán en turno, Samuel Fonseca (José María Galeano).

Desde que se separó de su primer marido, el personaje con el que Gaby Spanic volvió a los melodramas este 2021, se ha vuelto una mujer libre y con la ventaja de no rendirle cuentas a nadie, pues su solvencia económica y su madurez, le dan la libertad que necesita para ser quien quiere ser.

No obstante, una mujer tan guapa y juvenil como ella, no se puede negar al amor y a la pasión que le despierta uno que otro galán como Gonzalo Carranza Montiel (Carlos Said) -hijo de su mejor amiga Alicia Montiel (Mayrín Villanueva)- o el experimentado y machista Samuel Fonseca.

En tanto, Fedora está expuesta también a las adversidades que el amor y las pasión traen consigo mismos, pues desde su trinchera, la amiga de Alicia Montiel -quien no es bien vista por su madre, Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamantes) o su todavía esposo Sergio Carranza (Alexis Ayala)-, sufre los estragos de darle rienda suelta a la pasión y al ¿amor?...

En una conversación con Samuel que terminó muy mal, Fedora abordó el tema de sus tres matrimonios anteriores y le expuso que a ella le gustan los hombres, pues es su naturaleza, lo que a Samuel le molestó y tras ello, la conversación fue subiendo de nivel, hasta que Fedora le dijo que si no estaba de acuerdo con su forma de ser, la puerta estaba su completa disposición.

Lo que por supuesto, provocó el enojo de Samuel y luego de levantarse de la mesa, se fue, no sin antes darle un golpe en la cara, que además de marcarle el rostro, le puso su dignidad por los suelos, dejándola tirada sin poder creer lo que acababa de ocurrir.

El pasado miércoles 1° de diciembre, se pudo ver el episodio número 24 de "Si Nos Dejan", producción de Carlos Bardasano para Televisa, en el que Fedora Montelongo consulta a su terapeuta Carlota Vargas (Gabriela Carrillo) para contarle que ha sido víctima de violencia doméstica de parte de su galán Samuel Fonseca.

Por lo que ella le aconseja que se olvide del miedo y que denuncie con nombre y apellido a Samuel ante las autoridades en el Ministerio Público, incluso se ofrece a acompañarla. Y cuál sería la sorpresa de Fedora, que cuando estaba denunciando al tipo que le golpeó la cara y la tumbó al suelo de un trancazo, se enfrentó a la barrera de la negligencia del agente que la estaba atendiendo.

Pues la cuestionó sobre si había recibido un golpe porque hizo enojar a su pareja o lo provocó a que la golpeara, lo que desató la ira de Fedora Montelongo y con las lágrimas en los ojos, le advirtió que si no tomaba su declaración se iba a dirigir con sus superiores, pues además lo puso en su lugar haciéndole ver que él no estaba ahí para cuestionar a las víctimas de la violencia, sino para ayudarlas a que el crimen del que han sido objeto, no quede impune.

Y ante las amenazas de Fedora, el agente toma su declaración callado la boca. Por su parte, Gonzalo Carranza, quien tiene un obsesión por Fedora, busca hacer justicia por su propia mano al investigar con uno de sus contactos, al tipo que golpeó a la mujer que "ama".

Para seguir viendo más de Fedora Montelongo, no te pierdas "Si Nos Dejan" de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

