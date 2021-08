Gaby Spanic y la vez que Beatriz Sheridan la hizo llorar en La Usurpadora

La carrera de Gaby Spanic ha estado llena de éxitos tanto en telenovelas mexicanas como en otros países. Actualmente, la actriz venezolana es una de las más reconocidas por su gran trayectoria, la cual se catapultó cuando llegó al país Azteca para protagonizar “La usurpadora”, un proyecto en el que la directora Beatriz Sheridan la hizo llorar de a de veras.

Todo ocurrió porque a la guapa histrionisa se le dificultaba mucho un pequeño detalle que para muchos actores y actrices extranjeros es muy normal, sin embargo, a más de dos décadas del exitoso melodrama, Gaby Spanic se sinceró y reveló que sufrió mucho cuando grabó “La usurpadora”.

En una entrevista con el canal Tlnovelas, la ex reina de belleza dio a conocer que cuando recién llegó a México en 1998 se le presentó la oportunidad de debutar en Televisa con “La usurpadora” y el más grande obstáculo que tuvo fue aprender a hablar con el acento mexicano, y por ello era corregida constantemente por la directora Beatriz Sheridan, quien la hizo llorar por esta causa.

“Al principio no fue fácil porque los venezolanos tenemos un acento muy particular, muy costeño, como el de los veracruzanos, que me encanta, que no pronunciamos mucho las ‘s’”, contó Gaby Spanic durante la charla, en la cual sacó a relucir las anécdotas que vivió cuando de repente se le colaba su forma natural de hablar.

“Ella (Beatriz Sheridan) me gritaba con su voz: ‘Gabriela, ese acento, eso aquello… tatata’”, continuó la actriz venezolana, por lo que sufrió con esa cuestión para poder hablar lo más parecido posible a como se hace en México y no hacer que el público se extrañara por su acento. Mira la entrevista.

Para lograr que cambiara su acento, Gaby Spanic recordó que la pusieron a hacer ejercicios especiales con otra actriz que le ayudaba a modular su voz y lograr acercarse al “acento mexicano”, que buscaban la directora y el productor Salvador Mejía.

“Me pusieron a trabajar con Adriana Barraza el acento… con la nominada al Óscar, que tuve la oportunidad de laborar con ella, la amo”, dijo la protagonista de “Emperatriz”, quien reveló además que Beatriz Sheridan la hizo llorar por esta cuestión.

“Sí… pero fue por acento, porque yo ponía de mi parte, yo me sentía y me escuchaba bien y yo (pensaba) ‘creo que lo estoy diciendo bien’, pero, te lo juro, pero… me enseñó, me enseñó muchísimo”, dijo Gaby Spanic en la entrevista, tratando de no contar a fondo lo que ocurrió en aquella ocasión con la afamada directora de telenovelas.

Al final, y después de muchos regaños, Gaby Spanic logró adaptarse al acento mexicano y pudo grabar la telenovela de buena manera, haciendo un par de personajes que quedaron en el gusto del público y a la fecha se le recuerda por ellos: los de Paulina Martínez y Paola Montaner de Bracho.

