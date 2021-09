Gaby Spanic y la arriesgada escena que grabó en la telenovela Prisionera

A Gaby Spanic se le conoce en México por el gran número de telenovelas que ha realizado, sin embargo, se le identifica más por el personaje que interpretó en “La usurpadora”, aunque también ha trabajado para TV Azteca y Telemundo y fue precisamente en esta última televisora donde grabó una arriesgada escena que todavía, a la fecha de hoy, le da escalofrío.

Luego de triunfar en Televisa con “La usurpadora” y “La intrusa“, la actriz venezolana partió a Telemundo para realizar varios melodramas, entre ellos la telenovela “Prisionera“, en 2004, en la cual hizo pareja con Mauricio Islas y Gabriel Porras, y donde tuvo lugar una arriesgada escena que le puso los pelos de punta.

En una entrevista concedida a TVNotas, Gaby Spanic habló sobre esa secuencia en específico, donde tuvo que interactuar con cocodrilos y grabar la peligrosa escena en “Prisionera" ella misma, pues nunca ha sido fan de utilizar dobles.

Lee también: Carmen Villalobos feliz por las reacciones que provoca Lucía Sanclemente en Café con aroma de mujer

La ex reina de belleza venezolana recordó que el guion requería una escena rodada en los Everglades de Miami, una zona pantanosa en la que habitan ciertas especies de cocodrilos, por lo que ella, fiel a su tenacidad de grabar secuencias sin dobles, se metió a un pantano y estuvo muy cerca de estos reptiles.

“Una vez grabé muy cerca de unos cocodrilos en prisionera y tenía mucho miedo porque si ellos se soltaban, me atacaban“, dijo Gaby Spanic en la entrevista publicada en TV notas, donde, entre risas, recordó la escena, aunque señaló que la producción tuvo mucho cuidado para evitar cualquier incidente.

Lee también: Así se ve Michelle Vieth en su regreso a las telenovelas con Mi fortuna es amarte

“Él (cocodrilo) estaba a sus anchas porque ese es su terreno, yo dije ‘si ese cocodrilo se suelta de la pata yo no sé qué va a hacer de mí’”, continuó la actriz, quien es conocida en el medio artístico por grabar ella misma ciertas secuencias que pudieran considerarse peligrosas, y no ha estado exenta de accidentes.

“Esas escenas me gusta hacerlas yo misma y esa vez me quemé la espalda, pero al final fue divertido“, agregó Gaby Spanic quien también recordó cuando montó un caballo en la telenovela “Soy tu dueña” y de repente apareció una culebra que espantó al equino: “Entonces relinchaba y tumbaba a Ivana… Si me asusté un poco, pero lo logré“, dijo.

Gaby Spanic regresó a las telenovelas después de estar ausente durante siete años y lo hizo por todo lo alto con un papel estelar en “Si nos dejan”, en la que realiza el personaje de la amiga íntima de la protagonista y además sufre de violencia doméstica, tratando un tema un tanto sensible para la sociedad.

Actualmente, la actriz venezolana puede ser observada a las 24 horas del día en “La casa de los famosos“, nuevo reality show de Telemundo que maneja un formato similar a “Big Brother“, en el que 16 Celebridades se mantienen encerrados en un mismo espacio durante un periodo de tiempo.

Síguenos en