Gaby Spanic sería pareja protagónica de David Zepeda para Primero Tú

Luego de darse a conocer que el actor David Zepeda es el primero en la lista de Carlos Bardasano para su nueva producción "Primero Tú", ahora se sabe que se une a este proyecto, nada más y nada menos que la actriz Gaby Spanic, con quien no es la primera vez que trabaja el sonorense (de Sonora, México).

Tras sus exitosas carreras artísticas, y luego de innumerables producciones, David Zepeda y Gaby Spanic volverán a unir sus talentos después de 12 años que fueron una intensa pareja en la telenovela "Soy tu Dueña" (2010) haciendo cuarteto con Lucero y Fernando Colunga.

Y todo parece indicar que este 2022 ambas estrellas de la televisión se encontrarán nuevamente en los foros de grabación luego de que David Zepeda se despida de Jerónimo Garrido -su actual personaje en "Vencer la Ausencia"-, mientras que la venezolana Gaby Spanic, haga lo mismo con Elisa Corso Vda. de Sánchez de la telenovela "Corazón Guerrero".

De concretarse la participación de Gaby Spanic en esta nueva aventura de su paisano, el productor Carlos Bardasano, tampoco sería un terreno desconocido para la actriz de 48 años, pues fue él quien la regresó a la pantalla chica de Televisa, luego de once años de no pisar los foros de grabación de la televisora y de haber firmado contrato con TV Azteca -la competencia- por unos años, haciendo tres telenovelas al hilo.

Entre éstas, "Emperatriz" (2011), "La Otra Cara del Alma" (2012-2013) y "Siempre Tuya Acapulco" (2014), con las que, luego del éxito, la venezolana se tomó un descanso de siete años. Pero fue Carlos Bardasano quien la trajo de nuevo a los melodramas y en 2021 dio vida a la distinguida Fedora Montelongo en "Si Nos Dejan". Y su regreso no paró ahí, pues ahora figura en "Corazón Guerrero" de Salvador Mejía, con quien hacía 23 años que no trabajaba después del exitazo de "La Usurpadora" (1998), telenovela con la que debutó en México.

En un principio sonaba fuerte el nombre de la actriz y cantante -ex RBD- Dulce María, para hacer mancuerna con David Zepeda como pareja protagónica de este nuevo proyecto, pero hoy empieza a especularse que podría ser Gaby Spanic quien tenga un personaje dentro de a historia que, tras desconocerse cuál sería su rol, sus fans quieren verla como la protagonista.

"Primero Tú", titulo tentativo del nuevo proyecto de Bardasano, es una poderosa historia de amor entre un famoso artista caído en desgracia y una joven talentosa que aspira a la fama. Su amor los unirá y encontrarán el uno en el otro el apoyo que necesitan.

Se dice que el melodrama que estaría arrancando la preproducción a finales de este 2022, entraría al aire durante el primer trimestre de 2023 y primero sería transmitida en Estados Unidos por Univisión y posteriormente en México a través del Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!