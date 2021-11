Gaby Spanic se entrega al hijo de su mejor amiga en Si Nos Dejan

Ellos siempre han tenido una buena amistad y si algo los alejaba o los frenaba por la relación que existe entre sus familias, ahora ninguno de los dos puede ocultar su deseo de uno por el otro. Así es la relación entre Gonzalo Carranza (Carlos Said) y Fedora Montelongo (Gaby Spanic) quienes se entregan en la intimidad sin importar que él sea el hijo de su mejor amiga en la telenovela "Si Nos Dejan".

Las cosas en la familia Carranza Montiel se pusieron 'de a peso' cuando se descubrió que Sergio Carranza (Alexis Ayala) le había estado siendo infiel a Alicia Montiel (Mayrín Villanueva) con su compañera de trabajo Julieta Lugo (Scarlet Gruber), por lo menos tres años; lo que desató la furia y el descontento de Alicia y le pidió a Sergio que se fuera de la casa.

Y aunque Alicia no se vio apoyada por sus hijas Yuri (Isabel Burr) y Miranda (Isadora Vives), su hijo Gonzalo (Carlos Said), sí se puso de su lado y hasta recriminó a su padre por querer "componer" la familia que se ha desmoronado no cuando él se fue de la casa, sino desde que se descubrió su infidelidad.

Y no conforme con ello, todavía le llevó serenata a Alicia y le pidió renovar sus votos matrimoniales con todo y su descaro de haber sido descubierto en pleno acto sexual por la propia Alicia, -hecho que provocó la propia Julieta-.

Por su parte, Gonzalo se vio presionado por su padre quien buscaba continuar con una tradición familiar que dejó su padre luego de morir, siendo un prestigiado médico, y para ello, pidió a Gonzalo que estudiara la carrera de Medicina; hasta movió sus influencias para que ingresara a una de las universidades más prestigiadas del país y por supuesto, una de las más caras.

Sin saber que Gonzalo tenía que tragarse su orgullo y hacer caso, pues ahora que se sabe que él odia la Medicina, su padre le ha cancelado las tarjetas de crédito y hasta el crédito de su carro, por lo que la concesionaria ya le llamó para que devolviera el vehículo.

Esto después de que ambos se dijeron cosas muy hirientes y verdades que duelen aún más; pues llegaron hasta los golpes fracturando todavía más su relación de padre e hijo. Por ello, Gonzalo visita a Fedora Montelongo (Gaby Spanic) una de las mejores amigas de su madre Alicia.

Y lo único que busca es desahogarse con ella, pues le cuenta todos los problemas que se le vinieron encima luego de haber apoyado a su mamá con la separación de su padre y haberse agarrado a golpes con él, pues ahora ya le ha retirado todo su apoyo económico y ahora no tiene cómo pagar sus gastos.

Fedora lo escucha y trata de distraerlo para que olvide un poco sus problemas y pasan el mejor rato de sus vidas juntos escuchando música, bebiendo vino y sin poder frenar sus instintos, terminan en la cama. No sin antes, conseguirle una cita con un ex novio para que lo emplee y pueda pagar su coche y las colegiaturas de la escuela de Gastronomía; pues cuando le da la noticia de que su ex novio lo recibiría al siguiente día, por lo que para celebrar abren una botella de champagne.

En tanto, Fedora le pide que no se le acerque tanto, pues le advierte que ella es un poco "loca" y que no responde; además no quiere que se le olvide quién es él -el hijo de su mejor amiga-, a lo que Gonzalo hace caso omiso y llegan hasta lo último.

