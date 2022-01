Gaby Spanic se despide de su melena rubia para ser Elisa en Corazón Guerrero

Tras su regreso a la pantalla chica para interpretar a una mujer de mundo y millonaria de nombre Fedora Montelongo en la telenovela "Si Nos Dejan" (2021) -producción de Carlos Bardasano para Televisa-, este 2022, la actriz Gaby Spanic continúa por su camino en los melodramas; sólo que esta vez, la venezolana se despide de su melena rubia para interpretar a la madre de los tres galanes principales de "Corazón Guerrero".

Además de la sorpresa que causó a sus fans por regresar a trabajar con el productor Salvador Mejía -quien también marca con el melodrama su regreso a la producción-, luego de casi 24 años de debutar en México de la mano del productor en "La Usurpadora" (1998), Gaby Spanic, ha dado una nueva sorpresa tras despedirse del rubio para cambiar de look.

Y es que, la actriz dará vida a Elisa, la madre de los hermanos Jesús (Gonzalo García Vivanco), Damián (Rodrigo Guirao) y Samuel (Christian de la Campa), por lo que la venezolana de 48 años, que tuvo que someterse a un cambio de look, pues de ser una señora de mundo, ahora, todo parece indicar que será una abnegada madre de los tres principales galanes de "Corazón Guerrero".

Lee también: Gaby Spanic confirmada en Corazón Guerrero como madre de galanes juveniles

Y dicho cambio no ha pasado desapercibido, pues ha sido la propia actriz, quien dedicó una foto que demuestra su total cambio de imagen en su cuenta de Instagram, en la que aparece con la melena lacia y castaña, así como un maquillaje más natural y ropa más casual que la que utilizaba para dar vida a Fedora Montelongo en la producción de Carlos Bardasano para Televisa.

Y no sería la única postal que la también actriz de "Siempre Tuya Acapulco" (2014) compartiera a través de su perfil personal, pues desde el pasado lunes que se dio el claquetazo oficial para iniciar grabaciones en el melodrama producido por Salvador Mejía, Gaby Spanic apareció junto a sus tres hijos en ficción, así como junto a Alejandra Espinoza, quien es un de las protagonistas juveniles de la historia.

Lee también: Corazón Guerrero inicia grabaciones y ya tiene fecha de estreno

Así mismo, mostró las primeras imágenes de los actores, staff y productor reunidos para dar comienzo al rodaje de "Corazón Guerrero".

"Hola mis ángeles! Me encantó estar hoy con ese gran elenco y con gente que no veía hace años! Estoy feliz de volver a trabajar con el gran productor Salvador Mejía! Los amo a tiempo! Total! Bendiciones!", se lee en un primer post de la venezolana.

Otra postal más en la que aparece en locaciones de la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, donde arrancaron las grabaciones, la inolvidable villana de "Soy Tu Dueña" (2010), también se lució junto a sus hijos en la ficción, publicación para la que escribió: "Iniciando grabaciones Corazón Guerrero".

Y una más donde se luce junto a Alejandra Espinoza, en la que se lee: "#corazonguerrero @alejandraespinoza @delacampa @rodrigoguirao @gonzalogarciavivanco". En tanto, ya no falta mucho para volver a ver a Gaby Spanic interpretar un nuevo personaje en la pantalla chica de Televisa; pues según lo revelado con anterioridad, será el lunes 28 de marzo cuando "Corazón Guerrero" llegue a través de la señal del Canal de las Estrellas en un horario de las 4:30 pm en sustitución de "Contigo Sí... Por Siempre".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!