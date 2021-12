Gaby Spanic regresa a trabajar con Salvador Mejía a 23 años de La Usurpadora

Este 2021 y después de siete años alejada de los melodramas, la actriz Gaby Spanic regresó a las telenovelas formando parte del elenco de "Si Nos Dejan", un producción de Carlos Bardasano para Televisa, en la que interpreta a Fedora Montelongo. Y tras ello, la mañana de este jueves, se ha ventilado que la venezolana volverá a trabajar de la mano de Salvador Mejía luego de 23 años de haber colaborado con él en la recordada historia de "La Usurpadora".

Pues tras haber finalizado las grabaciones de "Si Nos Dejan", hace algunas semanas, Gaby Spanic se dedicó a darse un tiempo para ella y luego fue invitada a participar en el reality show de Telemundo conocido como "La Casa de los Famosos", siendo la octava expulsada de 20 celebridades que entraron a convivir y a pelear por el primer lugar al programa de televisión.

No obstante, tras haber marcado su regreso a Televisa, empresa en la que debutó en 1998 con "La Usurpadora", parece ser que Gaby Spanic dará continuidad a su carrera como actriz y de la mano de quien la recibió por primera vez en la televisora de San Ángel, tras su llegada a México a finales de los 90's.

Y aunque no es la única en haber hecho un gran pausa en su carrera, estará de regreso de lleno en las telenovelas mexicanas. Pues luego de haber visto cancelados algunos proyectos para la televisión en el rubro de los melodramas, el productor Salvador Mejía regresó también después de una pausa de cuatro años después de llevar a la pantalla chica "Tierras Salvajes" (2017".

Pero la mañana de este jueves, el sitio telenovelero @noveleandomex del periodista de espectáculos y fanáticos de las telenovelas, Chema Cortés, reveló lo dicho con una postal en la que se puede ver a la actriz de 47 años con el productor y cuya descripción se lee:

"Gaby Spanic regresa a las telenovelas de la mano del productor Salvador Mejía, con quien trabajo hace más de 20 años en el clásico mundialmente conocido #LaUsurpadora". Y agrega:

"La actriz formará parte de #CorazónGuerrero, el nuevo melodrama de #Televisa que marca el debut protagónico de Alejandra Espinoza junto a Gonzalo García Vivanco y Rodrigo Guirao. ¡Enhorabuena! @gabyspanictv @productormejia".

Cabe señalar que desde hace algunas semanas, Mejía fue abordado por la prensa a la salida de Televisa y el productor reveló que ya tenía un buen número de actores contemplados para "Corazón Guerrero" como se llamará su más reciente producción que se había venido postergando por la pandemia del Covid-19.

No obstante, la sorpresa de este jueves, es que tras su reciente participación en la producción de Carlos Bardasano en colaboración con W Studios para Televisa y Univisión, en la que figura como la mujer de mundo llamada Fedora Montelongo, Gaby Spanic se unirá al elenco de "Corazón Guerrero" y volverá a trabajar con Salvador Mejía después de 23 años.

Y para que no quede duda de lo dicho, fue la propia actriz, quien utilizó sus historias de Instagram para dar cuenta de su nuevo proyecto junto a Salvador Mejía con una tercia de postales que confirman lo dicho.

