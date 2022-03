Gaby Spanic recuerda tremenda escena con Silvia Pinal en Soy tu Dueña

Entre las mejores actuaciones de la actriz Gaby Spanic, sin duda, encabeza la lista, su personaje de Ivana Dorantes en la telenovela "Soy tu Dueña" (2010); y así recordó la venezolana una tremenda escena con Silvia Pinal, quien era su madre.

Ivana Dorantes, era una mujer muy guapa y de buen cuerpo, pero muy envidiosa de su prima Valentina Villalba (Lucero); pues le envidiaba todo lo que tenía, tanto sus amores como fueron Alonso Peñalvert (David Zepeda) como José Miguel Montesinos (Fernando Colunga).

Pero más allá de su belleza, con la que engatusaba a cualquier hombre, Ivana Dorantes (Spanic), tenía mucho rencor en su alma, pese a que ella sí tenía a su madre, Doña Isabel Rangel (Silvia Pinal), quien le tenía mucha paciencia.

Pero las maldades de Ivana iban desde hacer creer a todos que era una mujer buena, hasta cometer tantas locuras como el asesinato del Lic. Óscar Ampudia (Claudio Báez) -quien le sabía todos sus crímenes- hasta la de la querida nana Benita Garrido (Ana Martín) propiciadas por ella misma, así como su propia muerte, ahorcándose con una soga.

Y fue el pasado jueves que la venezolana de 48 años recordó una magistral escena al lado de la primera actriz Silvia Pinal, en la que le ruega amor, pues según Ivana, eso es lo que le hace falta para ser completamente feliz, aunque ella sabía que eso era una mentira.

"#TBT de hoy con mi #SilviaPinal en la telenovela Soy tu dueña! Ivana e Isabel. A quién le gustó Ivana Dorantes?", escribió Gaby Spanic en su publicación del jueves pasado, citando un obligado #TBT de la telenovela producida por Nicandro Díaz para Televisa.

"Yo no soy mala, necesito que me quieran. Quiero a mi mamá, quiero a mi mamita, mi mamá, que venga mi mamá... quiero que mi mamacita me quiera... Yo no soy una niña mala, mamita, no me dejes, no te vayas, no me dejes mamita".

"Yo te quiero también, hijita adorada, hijita querida... no te dejaré", fueron las palabras de su madre en dicha escena. Y los comentarios de los fanáticos, se pueden leer: "La mejor villana y la mejor telenovela", "Imposible no apasionarte por Ti... Mala o no, Ivana eres junto con Alma, mis dos villanas favoritas @gabyspanictv".

"Para mí, todo lo que Ivana deseaba era Amor... Por ser una mujer renegada por todos que ella amaba, fue muy fácil para ella acabar con su vida.... 'Porque sé, nadie me quiere, para que luchar, para que vivir?' .... Una personaje magistral.... Hecho por una actriz primordial @gabyspanictv". Estos y 470 comentarios más son los que se pueden leer en la publicación de Gaby Spanic así como 7,723 corazones rojos a su magistral actuación.

