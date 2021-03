Gaby Spanic da detalles de su personaje en 'Si nos dejan'

Gaby Spanic está más que lista para regresar a las telenovelas en México. La actriz venezolana forma parte del elenco de la telenovela de Televisa ‘Si nos dejan’, donde compartirá créditos con Alexis Ayala, Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, en una de las grandes apuestas de la televisora de San Ángel para este año.

Y es por ello que la protagonista de ‘La Usurpadora’ no puede ocultar la emoción cuando habla del personaje que interpretará y esta vez, en una entrevista para el programa Hoy, la histrionisa reveló detalles sobre el papel que desarrollará en el melodrama y cuáles son las expectativas que tiene en torno al proyecto.

“Fedora Montelongo es un gran personaje, una mujer que lucha por sus ideales, por su libertad, por su dignidad. Es la mejor amiga de la protagonista, de repente va a tener un affaire con el hijo de su mejor amiga y eso para ella va a ser muy difícil, pero en el corazón no se manda”, adelantó la actriz venezolana, anunciando que el papel que interpretará será muy polémico.

Gaby Spanic sostendrá ese romance con el personaje al que dará vida el actor Carlos Said, con quien, dijo la protagonista de Emperatriz, ha habido muy buena química y ello hará que las escenas sean más realistas e impacten al espectador, que ya espera con ansias la fecha de estreno de este melodrama que promete mucho.

“Es un niño adorado, súper lindo, me cae súper bien, excelente actor, la verdad que estoy impresionada con la nueva juventud, esta camada de jóvenes actores que no había tenido la oportunidad de trabajar con ellos”, dijo la actriz, quien tuvo más palabras de elogio para Carlos Said, quien será el hijo de Mayrín Villanueva.

“Guapísimo, bellísima persona, bellísimo ser humano, y estamos haciendo unas escenas tan lindas”, agregó la venezolana, que hizo su debut en México hace ya 23 años con ‘La Usurpadora’, personaje con el cual todavía la relacionan muchos de sus seguidores.

Gabriela Spanic estuvo varios años alejada de las telenovelas mexicanas, lapso en el que viajó a Hungría para participar en un reality show de baile, pero celebró que al fin retornará al medio que la hace más feliz.

“Me fui a Hungría cinco meses, me lesioné varias veces, me caía, eran ocho horas de ensayo diarias, que si era dar la vuelta, que si el split, que si las cargadas, pero me sacó este cuerpecito”, comentó la artista y presumió que bajó 13 kilos durante esa participación.

Actualmente Gaby Spanic se encuentra solterita pero no está cerrada a experimentar una nueva relación con “un hombre que me haga sentir, que me haga vibrar, que me haga soñar, que me haga la ‘mujer araña’. Todavía no me he dado el tiempo”, agregó la actriz de ‘La Intrusa’.

Finalmente, Gaby Spanic agradeció por haber salido bien librada del coronavirus y no haber presentado secuelas tras haber superado la enfermedad: “Estaba en Guadalajara y ahí me agarró. Gracias a Dios a mi hijo no le dio, estuve y guardé mi cuarentena allá, todo bien”.