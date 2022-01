Gaby Spanic confirmada en Corazón Guerrero como madre de galanes juveniles

Hace un poco más de 23 años, la actriz Gaby Spanic debutó en México de la mano del productor Salvador Mejía en la telenovela "La Usurpadora" (1998), y de no ser porque este 2022 se integra al elenco de "Corazón Guerrero", la nueva telenovela con la que también Mejía marca su regreso, su doble personaje de Paola y Paulina Bracho, hubiera sido considerado como debut y despedida.

Además de Gaby Spanic, quien ya ha sido confirmada para dar vida a la madre de los galanes juveniles de la historia, "Corazón Guerrero" tiene un gran elenco; entre ellos, actores que hace algún tiempo fueron galanes o hermosas protagonistas de telenovelas.

Entre ellos figuran Marlene Favela que con "La Desalmada" (2021) marcó su regreso a la tv después de algunos años, Sabine Mousier -a quien se le vio regresar en "La Mexicana y el Güero" (2020-2021), Eduardo Yañez, cuya última actuación en los melodramas fue en "Sin Miedo a la Verdad" (2019-2020), Diego Olivera que viene de "Vencer el Pasado" (2021) y Rene Strickler que actuó por última vez en "Soltero con Hijas" (2019-2020).

Aunque Gaby Spanic ha tenido la oportunidad de protagonizar y antagonizar varios melodramas en México y Estados Unidos en los últimos años -antes de la pausa de siete años que puso fin con su regreso en "Si Nos Dejan" en la que da vida a Fedora Montelongo-, en "Corazón Guerrero", la venezolana de 48 años regresará como madre de algunos de los galanes de la historia.

Aún se desconoce el nombre del personaje al que va a dar nombre; sin embargo, en redes sociales ya empieza a circular un vídeo promocional de su rol, y al parecer dará vida a una linda amazona, en la historia de corte campirano.

Pese a que desde principios de diciembre de 2021 se reveló su participación en el melodrama de la mano de Salvador Mejía Alejandre, el sitio @elnovelero de Instagram, dejó ver que Gaby Spanic dará vida a la madre de algunos de los galanes del nuevo proyecto de Televisa para este 2022.

"Gabriela Spanic, confirmada para meterse en la piel de la mamá de los galanes de 'Corazón Guerrero' telenovela de Salvador Mejía @productormejia en Televisa @televisa. [@gabyspanic] #corazónguerrero

#gabyspanic", se lee en la descripción de una postal en la que Gaby Spanic aparece con camisa y sombrero y con un semblante muy seductor.

"Corazón Guerrero" se encuentra en la etapa de producción y el elenco juvenil protagónico está integrado por Alejandra Espinoza, Gonzalo García Vivanco, Altaír Jarabo, Christian de la Campa, Oka Giner y Rodrigo Guirao. Al momento, se desconoce el horario que ocupará el melodrama, pero ya circula en redes sociales, que ocupará el horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

