Gaby Rivero y la pesadilla que vive en la telenovela Vencer el Pasado

Ella es una mujer dulce y comprensiva, su nombre es Brenda Zambrano de Mascaró y es el personaje interpretado por la actriz Gaby Rivero, quien vive una eterna pesadilla en la telenovela "Vencer el Pasado"; y es que, guardar las apariencias y hacer como que nada pasara le han ido aumentando las crisis de ansiedad, por lo que no puede bajar de peso.

Desde que conoció a Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel), entregó su vida a él cuando eran jóvenes; no obstante esa dulzura y comprensión que muestra en todo momento su personaje, se torna gris desde que fue cómplice de su esposo, mismo que ha hecho una fortuna a base de literalmente robar las ideas y los proyectos de otros biólogos científicos, como el caso de Arturo Valencia (Alberto Lomnitz), padre de Darío Valencia, quien se hace llamar Mauro Álvarez (Sebastián Rulli), para vengar la muerte de su padre provocada por el propio Lisandro Mascaró.

En tanto, siendo una mujer preparada, Brenda Zambrano no puede ejercer su carrera de bióloga debido a que desde un principio, ha sido su esposo el que le ha prohibido tener un puesto en la empresa que juntos construyeron y por si fuera poco, la denigra relegándola en una cárcel de oro (su mansión).

Y aunque le hace creer que la ama, Lisandro tiene una relación extramarital con la asistente de Dirección de BIOGENELAB Natalia Raitelli (Arena Ibarra como) con quien por si fuera poco, tiene un contrato para establecer los términos de su relación sentimental.

En la vida de Brenda han aparecido varias personas que le han hecho abrir los ojos sobre el poder que tiene y que no ejerce, pues además de todo, Lisandro no es el único que no la deja desarrollarse, pues se ve apoyado por su hija, la malvada y déspota Fabiola Mascaró Zambrano (África Zavala), quien es la administradora general de los laboratorios de su padre y quien se avergüenza de su madre.

Javier Mascaró, su hijo -interpretado por Ferdinando Valencia-, siempre ha tenido una relación tóxica con Lisandro, pues no es su padre biológico y éste se le revela al grado de que ya hasta le pegó dejándolo en el suelo frente a su madre y su hermana.

La historia producida por Rosy Ocampo para Televisa, ya lleva una buena parte de la trama original contada, y Carmen Medina (Erika Buenfil) -una de las cuatro protagonistas del melodrama-, también ha motivado a Brenda a que tome el lugar que le corresponde en la empresa, pues como esposa del dueño, no puede ni debería quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su esposo y su hija quieren manejar a su antojo los bienes de toda la familia.

No obstante, la pesadilla que vive Brenda, generada -entre otras cosas- por el turbio pasado que celosamente guarda de su marido Lisandro y el propio, al no revelarle a Javier quién es su padre biológico, la han llevado a la ansiedad y le han obstaculizado sus planes de adelgazar.

Pues por más dietas que hace y fajas que utiliza para esconder esos kilos de más, su obsesión por los chocolates no la deja, por lo que no ha podido bajar de peso, pues la ansiedad ha sido más fuerte que ella. Y en tanto, Lisandro le hace creer que es comprendida por él si no quiere tener intimidad... lo que no sabe, es que las ganas, se las quita con su asistente.

Para seguir descubriendo qué pasa en la vida de éste y otros personajes, no te pierdas las últimas semanas de "Vencer el Pasado" de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Aquí una escena de Gaby Rivero interpretando a Brenda Zambrano de Mascaró

