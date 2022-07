Gabriel Soto y Susana González harán mancuerna como protagonistas de Los Caminos del Amor

Hace días se ventiló que el actor Gabriel Soto sería quien diera vida al personaje maduro de la telenovela "Los Caminos del Amor", pues los dos protagonistas juveniles masculinos serán Carlos Said y Rodrigo Brand. Pero este miércoles el propio productor Nicandro Díaz ha confirmado que además del histrión, la actriz Susana González será quien de vida a a protagonista femenina madura.

Y que, tras darse a conocer a algunos actores que formarán parte del melodrama, remake de la telenovela chilena "El Camionero" (2016), este miércoles se hizo la presentación a la prensa y Díaz González ha presentado ya formalmente al cuarteto de actores que serán la médula espinal de esta historia.

En su cuenta de Instagram, Nicandro Díaz, publicó la tarde de este miércoles, una foto en la que se le ve posando con Gabriel Soto y Susana González (la pareja principal) así como con Mark Tacher y Ximena Herrera, quien vuelve a los foros de Televisa, luego de su última participación en "Sin Miedo a la Verdad" (2018) -producción de Rubén Galindo para la misma televisora- como Carlota.

Los villanos de la historia

Y durante su participación juntos en esta nueva aventura, Mark Tacher que viene de la serie "Amores que Engañan" (2022) del canal Life Time, y Ximena Herrera -cuya última participación en tv fue en "Buscando a Frida" (2021) de Telemundo, serán los villanos de la historia.

"Iniciamos este camino unidos todos de la mano @loscaminosdelamortv @susanagonzalezdr @gabrielsoto @ximenaherrera7 @tacherman @antonioarvizuv #LosCaminosDelAmor", se lee al pie de dicha instantánea, que ya ha comenzado a causar revuelo en redes sociales.

Daniela y Guillermo

Pero además, el periodista Chema Cortés -a través de su cuenta @noveleandomex-, también compartió lo que fue la presentación de los personajes principales de "Los Caminos del Amor" de Televisa Univisión. Susana González contó un poco de la psicología de su personaje protagónico:

"Me gustaría hablar de mi personaje que se llama Daniela, es una mujer muy creativa, muy imaginativa, se dedica a algo que a mí me fascina, las flores, el paisajismo, hacer jardines, ella vive en un mudo muy especial, le encanta recibir amor, dar amor, su sueño era tener una familia, desgraciadamente, de manera natural no lo pudo hacer pero adopta a una niña preciosa y ella lucha por tener una familia perfecta, pero en cuanto a amor, desde lo más profundo de su corazón y se da cuenta que dentro de su familia se va a tener que enfrentar a un gran desafío, así que nos acompañaran a vivir esta gran historia de Daniela, aquí en 'Los Caminos del Amor', título provisional...".

Por otro lado, Gabriel Soto contó: "Mi personaje se llama Guillermo Santos 'Memo' y es un personaje increíble porque es totalmente diferente a lo que he hecho en toda mi carrera. Es un trailero, tiene una empresa de tráilers.

Es un personaje humilde, trabajador, luchón, que también le gusta mucho la vida, disfruta mucho -cuando maneja su tráiler- los paisajes, es un hombre enamorado de la vida, alegre, echado para delante, pero sobre todo y lo más importante, es un hombre que va a rescatar los valores familiares, es un hombre que se preocupa y lucha por la familia; no les quiero adelantar una situación que le pasa al principio, en el primer capítulo y por lo cual conoce al personaje de Susana".

Fecha de estreno

La novela iniciará grabaciones el próximo 25 de julio, según había revelado con anterioridad el actor Carlos Said, pero el propio Gabriel Soto, apoyado por el productor de la telenovela, ha dicho que será a partir del próximo 7 de noviembre a las 8:30 de la noche por el Cana de las Estrellas.

