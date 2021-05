Gabriel Soto y Fátima Molina llegan a su fin en Te acuerdas de mí

El lunes 18 de enero llegó al Canal de las Estrellas una historia llevada a la pantalla por la productora Carmen Armendáriz para Televisa; como una nueva versión del melodrama turco Gecenin Kraliçesi, en sustitución de "Imperio de Mentiras"; pero es este lunes que la historia de amor entre Gabriel Soto y Fátima Molina, llegará a su fin.

Luego de ver obstaculizado el amor entre Pedro Cáceres ( Gabriel Soto ) y Vera Solís ( Fátima Molina ), la historia ha entradao en una etapa final muy reveladora, en la que han muerto personajes claves de la historia como Jacinto Galicia (Markin López), quien al verso acorralado y ser cómplice de su padre Fausto Galicia ( Juan Carlos Barreto ) de sus crímenes, fue el propio Olmo Cáceres ( Guillermo García Cantú ), quien acabó con su vida.

Pues luego de arrebatarle su empresa como socio mayoritario, su mansión ya Vera, la que fuera su esposa por conveniencia, Fausto, no quiere perder la oportunidad de ver hundido a Olmo Cáceres, cómo él lo dejó hace muchos junto a Tomás Ledezma (Moisés Arizmendi ) padre biológico de Pedro, mismo al que le quitó la vida y fue por ello que se hizo cargo de aquel niño desamparado.

La trama estuvo conformada por 76 capítulos y ha sido protagonizada por Gabriel Soto, Fátima Molina, a la par de Guillermo García Cantú, Marisol del Olmo y Juan Carlos Barreto como villanos de la historia producida para Televisa .

con las actuaciones de Alejandro de la Madrid, Federico Ayos, Pedro Sicard, Natalia Téllez, Joshua Gutiérrez, Cuauhtli Jiménez, María Penella y Ana Bertha Espín; con las participaciones especiales de las primeras actrices Rebecca Jones, Helena Rojo.

La cuenta oficial de Instagram de "Te acuerdas de mí", publicado el pasado sábado, una postal en la que los personajes de Pedro y Vera aparecen muy amorosos abrazando a su hijo Nicolás (Samuel Ledezma), cuya descripción dice:

"¿Pedro y Vera lograrán ser felices junto a Nico? Descúbrelo en el gran final de # TeAcuerdasDeMí este lunes, 9:30 pm MX por @canalestrellas @lafatimamolina @gabrielsoto @ samuelledezma.oficial".

Gabriel Soto y Fátima Molina llegan a su fin en Te acuerdas de mí. Foto: Historias de Instagram Te acuerdas de mí

Motivo por el cual, los fans de la historia elegida por Carmen Armendáriz para llevarla al Canal de las Estrellas, reaccionaron de forma sorprendente: "No me vayan a matar a vera porque lloro", o "No me lo perderé por nada del mundo hermosa Vera #TeamVERA "y mientras varios más suplican que no muera Vera, hubo quien dio su opinión sobre Ivana:" No sé xq siento q Ivanna mato a su hermana ".