Gabriel Soto se compara con Brad Pitt tras su recurrentes protagónicos de novelas: " Es lo mismo"

Tras anunciarse que el galán de telenovelas, Gabriel Soto -quien recientemente figuró en el melodrama Amor Dividido- protagonizará una nueva telenovela, muchos usuarios de las redes sociales estallaron por los recurrentes protagónicos que Televisa le da al cotizado galán, por lo que ahora el prometido de Irina Baeva se defendió y se comparó con Brad Pitt.

Fue durante un encuentro con la prensa que Gabriel Soto fue cuestionado precisamente de las críticas que recibió en redes sociales a raíz de que se dio a conocer que protagonizará la telenovela "Los Caminos del Amor", a poco más de un mes de que saliera del aire el melodrama Amor Dividido, historia en la que compartió créditos con Eva Cedeño.

Pese a que la noticia les cayó a algunos usuarios como 'balde de agua fría', el ex de Geraldine Bazán se siente agradecido por sus recurrentes protagónicos de novelas, además aseguró que no es fácil llevar la batuta del personaje principal, pues conlleva una gran responsabilidad.

Lee también: Lucero y Sebastián Rulli se alistan para nueva serie de Rosy Ocampo

"Lo tomó como una gran bendición, todos los días agradezco a la vida, no sólo que me permita seguir trabajando en lo que amo hacer y me apasiona hacer, porque finalmente es el sustento para mi familia, mis hijas. El hecho de que me llamen constantemente me llena de alegría, y todos los días le doy gracias a Dios porque, pues ea abundancia y es trabajo, es pura bendición", dijo el galán de telenovelas frente a la cámara de la periodista Berenice Ortíz.

Al ser cuestionado de que si le han afectado las críticas precisamente por sus recurrentes protagónicos y no dejar descansar su imagen, el prometido de Irina Baeva confesó que los comentarios negativos son los que lo fortalecen y le permiten sacar lo mejor de sí. Gabriel Soto también manifestó que gracias a su público es que él se ha posicionado y cotizado en el mundo del espectáculo después de 25 años de carrera.

"Los comentarios de los haters son los que te hacen también echarle todas las ganas y yo siempre lo he dicho: no es fácil ser un protagónico, es complicado y gracias a Dios, gracias a mi empresa y gracias a mi público me he posicionado después de 25 años", dijo Soto.

Lee también: Maribel Guardia desafía al termómetro con su vestido más cortito y le dicen que merece un Óscar

Pero no fue todo ya que Gabriel Soto aseguró que su recurrente aparición en las telenovelas puede compararse como con Brad Pitt, pues es lo mismo que sucede con él. "Es como en las películas, siempre vemos a Brad Pitt y siempre vemos a la Roca y vemos a Tom Cruise, es lo mismo, o sea, no es fácil después de una trayectoria de tantos años", agregó el prometido de la actriz rusa, Irina Baeva.

Recientemente Gabriel Soto ha participado en los proyectos, "Amor dividido", "Te acuerdas de mí", "Soltero con hijas", "Cita a Ciegas" y "MI Marido tiene más Familia", por lo que algunos usuarios de las redes sociales piden que el actor descanse su imagen, pues ya lo ven ´hasta en la sopa´.

Síguenos en