Gabriel Soto revela cómo fue trabajar con dos ex novias en la misma telenovela

Luego de una fructífera época profesional en su vida, el actor Gabriel Soto revela cómo ha sido trabajar con dos de sus ex novias en la misma telenovela; pues no hay que olvidar que además de éxitos como "Te Acuerdas de Mí" (2021) o "Amor Dividido entre Dos Mundos" (2022), este 2022, se sumó al elenco de la nueva versión de "La Madrastra", telenovela en la que actúan Aracely Arámbula y Martha Julia.

En entrevista con Jonathan Barajas para el programa "Hoy", Gabriel Soto reveló cómo es que fue a dar el elenco de "La Madrastra", sin tomar en cuenta que el histrión de 47 años ya había trabajado al lado de Carmen Armendáriz, la productora de dicho melodrama:

"Me invitaron a hacer un personaje especial, una participación única de un capítulo en 'La Madrastra', pero es un personaje que tiene trascendencia durante toda la historia, así es que es un personaje importante a pesar de su corta participación".

Gabriel soto se reencontró con dos de sus ex parejas, las actrices Aracely Arámbula y Marta Julia, noviazgo que tuvo más relevancia, aún y en la actualidad después de hace varios años luego de que hicieran juntos "Las Vías del Amor" (2002).

Incluso, al pasar de los años sigue manteniendo una muy buena relación de amistad y cariño: "Pues sí, así tiene que ser, ¿por qué terminar las cosas mal? ya han pasado a parte muchísimos años y bueno, siempre es un gusto ver a personas que fueron importantes en tu vida, ¿no?".

Y luego de finalizar su participación en "La Madrastra", telenovela en la que compartió crédito con el protagonista de esta historia -Andrés Palacios-, luego de venir ambos de protagonizar la exitosa telenovela "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), ahora emprenderá una nueva aventura.

Se trata de "Los Caminos del Amor", título tentativo de la nueva telenovela de Nicandro Díaz González para Televisa Univisión que se espera, se estrene el próximo mes de noviembre; pero en dicha entrevista para el programa "Hoy", Gabriel Soto fue cuestionado sobre si piensa en descansar o el retiro, luego de tanto trabajo que ha tenido en los últimos años de su vida.

"No, no pasa por mi cabeza, me siento más fuerte que nunca, me siento súper bien y creo que estoy en mi mejor momento... creo que después de 25 años te puedo decir ahorita que estoy en mi mejor momento, tanto físicamente, obviamente ya tengo 47 años -ya tengo canas, ya tengo arrugas-, pero finalmente estoy muy bien físicamente", finalizó.

