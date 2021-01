Gabriel Soto hace rara petición en "Te Acuerdas de Mi"

Tras darse a conocer la nueva telenovela de Televisa, “Te acuerdas de mi”, donde Gabriel Soto, protagonista junto a Fátima Molina, salieron interrogantes sobre el trabajo del actor, algunos han dudado de su profecionalismo.

Pero, ¿es buen actor Gabriel Soto?, algunos dirán que sí pero otros afirman que solo es un personaje apoyado por Televisa. Lo cierto es que el prometido de Irina Baeva hizo una petición a la Productora Ejecutiva, Carmen Armendáriz, para formar parte del nuevo proyecto.

La petición que Gabriel Soto le hizo a la Productora Ejecutiva, fue que se le asignara un coach de actuación personal, ya que a pesar de tener una carrera de 20 años que lo avala, lo han acusado de ser un mal actor.

Es motivo por el cual el actor, busca perfeccionarse en su ámbito laboral y Carmen Armendáriz, accedió, y el coach no se separa ni un segundo del ex de Geraldine Bazán, y lo asesora en todas las escenas de la trama.

Gabriel Soto, ha participado en muchos proyectos de Televisa, y se le ha visto el empeño que le pone a su trabajo, por eso es unos de los actores más cotizados en el medio.

Recordemos que en estos últimos meses, su nombre ha estado en lo alto de las listas de popularidad, y no precisamente por su trabajo, si no por su vida personal, primero el video y ahora su boda con Irina Baeva.

Eso le sirvió para saber si en realidad su amor con su actual pareja Irina Baeva, era verdadero o no, por el simple hecho de que no había sido para ella. Irina Baeva dejó a todos con la boca abierta, tras dar a conocer ante las cámaras de ´Suelta la sopa´ que su pareja tenía su apoyo en todo momento, por que lo que no había sido en su año, no tenía por que afectarle.

Fueron las palabras de la actriz rusa, en apoyo al que dice ser el amor de su vida, y con quien compartirá su vida, ya que el pasado 20 de Enero, dieron a conocer la noticia de su compromiso a través de sus respectivas redes sociales.

Motivo que causó revuelo entre sus seguidores y en los diferentes medios de comunicación, ya que no se esperaban la noticia y menos que el compromiso se haya consumado desde el 25 de Octubre del 2020.

La pareja de protagonistas de “Vino el amor”, no quisieron dar a conocer los detalles del compromiso antes de hablar con las hijas de Geraldine Bazán, y con la familia de la protagonista de “Me declaro culpable”, por que no sabían como reaccionarían ambas partes.

Las hijas de Gabriel Soto, aceptaron de buena manera la noticia, así lo dijo el actor frente a las cámaras de Hoy, argumentando que si él es feliz, sus hijas también lo son, al igual que si su madre es feliz, ellas también lo van a ser.