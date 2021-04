Gabriel Soto está a punto de confesar su amor por Fátima Molina en Te acuerdas de mí

Luego de dos meses y medio al aire y tras vivir frustrado por no poder hacer realidad su amor con la actriz Fátima Molina, Gabriel Soto, está a punto de confesar su amor por la intérprete, claro dentro de la ficción, en "Te acuerdas de mí", melodrama que actualmente protagonizan ambos, en el que su amor se ha visto interrumpido por la obsesión de sus parejas.

El primer actor Guillemo García Cantú es quien interpreta a Olmo Cáceres y en su obsesión por querer retener a Vera Solís (Molina) a su lado, obligándola incluso a casarse con él por el civil, ha dejado muy en claro que nadie podrá quitarle el amor de una mujer más de 20 años menor que él dentro de la producción de Televisa.

Misma a la que Pedro Cáceres (Soto) enamoró en un viaje a San Ginés -una supuesta ciudad del interior de México- hace seis años, y de cuyo amor nació Nicolás, el hijo de ambos, que Vera le hizo creer mucho tiempo que no era su hijo, hasta que ya no pudo más.

Lee también: Gabriel Soto y Fátima Molina graban las últimas escenas de Te acuerdas de mí

Pues es el mismo Pedro, quien sufre por no poder vivir su amor libremente con ella y por si fuera poco, Vera comparte la cama con Olmo, quien a su vez es padre adoptivo de Pedro desde que éste era un niño de cinco años. Por eso, en cada oportunidad, le pide a Vera que huyan de los Cáceres junto con su hijo Nico, pero ella le dice que si está al lado de su padre, es por una razón muy poderosa que no le puede revelar.

Por otro lado, Pedro y Vera, ya han sido descubiertos tanto por Ivana Castillo (Marisol del Olmo), como por Marina Cáceres (María Penella), quienes han detectado que existe una relación más que de madrastra e hijastro entre ambos, pues ellos no pueden ocultar su amor.

Incluso, Marina le tendió una trampa a Vera citándola en las caballerizas desde el celular de Pedro como si fuera él. Pero muy a pesar del dolor que le causó que Vera le confesara que Nico es hijo de Pedro, ella no quiere revelar nada porque no quiere perder a quien ha sido el amor de su vida por mucho tiempo, pero del que está completamente segura, no la ama.

Lee también: Las actrices de telenovelas que has odiado y amado al mismo tiempo

Las verdades empiezan a salir a la luz y es por eso que Pedro Cáceres no teme en decirle la verdad a su padre Olmo de que el amor de su vida es Vera Solís y de que Nico es su hijo... de contarle que aquel amorío que él tuvo en San Ginés hace seis años se trata de Vera, la mujer a la que el propio Olmo quiso comprar con dinero para que se alejara de Pedro, sin saber que se trataba de la que hoy es su esposa.

Sin embargo, por otro lado, Pedro no logra entender el hecho de que Vera se haya entrometido en la familia Cáceres y se haya casado con Olmo, pues el móvil que la lleva estar ahí y querer descubrir los negocios ilícitos de Olmo y Alberto González (Antón Araiza), es su equivocada creencia de que fue él quien mató a su madre Antonia Solís (Rebecca Jones), cuando en realidad fue el propio Fausto Galicia (Juan Carlos Barreto), quien disparó contra ella, matándola de un tiro en un hotel de Huatulco, Oaxaca.

Al mismo tiempo, Pedro descubre la existencia de Fausto Galicia (ignorando que es el padre de Vera) y Olmo le dice que él fue quien mató a su padre, cuando en realidad fue el propio Olmo -por ello la decisión de adoptar a Pedro como su hijo, para limpiar sus culpas-.

Pero Pedro tampoco puede argumentar su amor por Vera porque aún desconoce cuáles son las verdaderas intensiones de ella, de permanecer al lado de Olmo. Así que la pregunta es: ¿Confesará Pedro su amor por Vera a Olmo?

Para descubrirlo, no te pierdas "Te acuerdas de mí" de lunes a viernes en punto de las 9:30 pm, por el Canal de las Estrellas.