Gabriel Soto Impresiona a Irina Baeva sobre un caballo

Fue a través de sus historias de Instagram que Gabriel Soto, el galán de Televisa deslumbró al compartir con sus más de cuatro millones de seguidores un video donde muestra lo bueno que es para montar a caballo y así enamorar más a su amada Irina Baeva. Se le ve contento de hacer lo que le gusta y estar con su novia, la modelu rusa.

El panorama es tan bonito, que se puede apreciar al Gabriel Soto en un caballo blanco, practicando la equitación en su máximo esplendor, con el traje especial para la ocasión, mientras unas nubes negras son parte del bonito cielo que en la fotografía y que claro Irina Baeva también presumió en sus historias.

Algunos seguidores comentan que el video fue tomado por su novia Irina Baeva, quien dice ser el amor de su vida, a pesar de que han pasado por tantos problemas, su relación sigue fuerte ante cualquier situación, por que ella dejó en claro que siempre lo apoyará en todo lo que haga.

Lo feliz que Gabriel Soto luce al montar a caballo

Recordemos que cuando se dio a conocer la noticia del video que se filtró de Gabriel Soto, el cual no había sido dirigido para Irina Baeva, ella dio a conocer ante los medios de comunicación que ella iba a estar de su lado siempre por que lo que no fue en su año no tenía por que afectarle.

Hasta el momento las cosas han estado un poco más tranquilas con ese tema ya que también Geraldine Bazán, comentó al respecto y dijo que era un tema bastante vergonzoso para sus hijas ya que ellas siempre eran las que se veían envueltas en los problemas de ellos.

A raíz de ese vergonzoso video en el que Gabriel Soto fue el autor intelectual y con el que arrastró a las personas que son y fueron cercanas a él, Geraldine Bazán confesó que ella no quería que Irina Baeva diera la cara ante los medios para pedir por sus hijas.

Se desataron muchos mensajes desagradables para la actriz rusa, uno de ellos fueron de que si no le daba vergüenza tratar de proteger a las niñas cuando fue por su culpa que el matrimonio de sus padres se fracturó por su culpa.