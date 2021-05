Flor Salvaje regresa a las pantallas en homenaje a Mónica Spear

Como un homenaje póstumo para la actriz venezolana Mónica Spear, fallecida de manera trágica hace siete años, la cadena Telemundo anunció que transmitirá nuevamente la telenovela “Flor Salvaje”, que el penúltimo melodrama protagonizado por la desaparecida histrionisa.

Será a partir de este lunes, 24 de mayo, cuando en las pantallas de televisión sea proyectada nuevamente la historia que se grabó entre 2011 y 2012 con las actuaciones de la venezolana, Roberto Manrique y José Luis Reséndez.

De acuerdo con lo anunciado por Telemundo, “Flor salvaje” será transmitida en 22 países de Latinoamérica, cuyos televidentes tendrán la oportunidad de ver el regreso a las pantallas de Mónica Spear, aunque sea en esta ficción que marcó su carrera y le dio fama internacional.

La telenovela está basada en la obra de la escritora Laura Restrepo “La novia oscura” y tuvo locaciones en Colombia, donde se desarrolló la vida del personaje de Amanda Monteverde (Mónica Spear), quien tiene a su cargo a sus tres hermanas tras la muerte de su madre, por lo que decide mudarse al pueblo Nueva Esperanza, en busca de una mejor vida.

Sin embargo, en ese lugar las oportunidades son pocas y a la protagonista no le queda más que introducirse a la vida alegre como una “mujer de los consuelos”, con apodo de “Flor salvaje”, en el bar del pueblo para poder ganar algo más de dinero, no obstante, la noche de su iniciación queda fichada como la mujer de un solo hombre, quien paga por su cuerpo, pero no por su corazón.

Con este melodrama, Mónica Spear comenzó su carrera con Telemundo luego de sumar participaciones en telenovelas venezolanas como “Cosita rica”, “El desprecio”, “Que el cielo me explique” y “La mujer perfecta”.

En la cadena estadounidense, la actriz filmó dos proyectos, pues además de “Flor salvaje” también protagonizó “Pasión prohibida”, en 2013, justo un año antes de que perdiera la vida en un evento trágico acaecido en su natal Venezuela, donde también su esposo Thomas Henry Berry fue asesinado.

Fue el 6 de enero de 2014 cuando la ex Miss Venezuela viajaba con su hija y su esposo por autopista Valencia-Puerto Cabello cuando sufrieron un incidente en el automóvil y tuvieron que pedir ser remolcados, sin embargo, en el transcurso de ello arribaron delincuentes al lugar con intención de asaltarlos.

Sin embargo, la familia se resguardó en el carro y fueron baleados por los sujetos, resultando muertos Mónica Spear y su esposo, mientras que su hija fue alcanzada por un proyectil y quedó herida. El hecho conmocionó a su país y fue en 2016 cuando se dictó sentencia a los acusados.