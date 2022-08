Flavia traiciona a Celeste y Dani le cuenta a Julia que vio a su papá en Vencer la Ausencia

El capítulo número 24 de la telenovela "Vencer la Ausencia" reveló varias situaciones de las historias que están marcadas por la ausencia en varios sentidos entre los personajes de la misma; entre éstas, la envidia de ser felices y la angustia de saber dónde se encuentra la persona que detonó toda a trama de la telenovela de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión.

Por un lado, no se puede ser más envidiosa en la vida y falto de ideas que Flavia Vilchis, personaje interpretado por la actriz Nailea Norvind, y por otro las inesperadas sorpresas que confirman que los niños siempre dicen la verdad.

Y es que, desde que Misael Valdez (Marco Montero) huyó con una fuerte cantidad de dinero y ha dado señales de vida a través de situaciones extrañas y poco comunes, Julia Miranda (Ariadne Díaz) ha tenido que cargar con culpas que no le corresponden por el sólo hecho de ser su esposa.

Lee también: Esther recupera las pertenencias de su hijo y Ángel se enamora de Julia en Vencer la Ausencia

Flavia traiciona a Celeste y sus amigas tras su nuevo negocio

Tras coincidir de nuevo las cuatro protagonistas de la historia, afuera de la unidad habitacional donde viven, Flavia Vilchis las deja sin palabras y literalmente "sacadas de onda", cuando ven que ella no cabe de orgullo tras haber comprado un food truck (camión para vender comida); pues el el mismo negocio que ellas y su fallecida amiga Margarita (Mariana Garza) tenían pensado echar a andar y ya hasta el camión habían comprado, que fue en el que se estrellaron Misael, Margarita e Iván (Andrés Vázquez), hijo de Esther (Mayrín Villanueva). Y por supuesto, los reclamos de todas, no se hicieron esperar; cada una le dijo sus verdades.

Celeste y Braulio podrían ser papás de Rayo

Ángel Funes (Danilo Carrera) teme por la salud de su padre Don Homero (David Ostrosky) y ahora quiere estar mucho más pendiente de su salud. Julia ve un comportamiento más extraño en su hijo y cree saber que es por la desaparición de su papá. Esther y Jerónimo (David Zepeda) se toman un café y platican entre otras cosas, que ya encontró quién le pueda desbloquear la tablet de su hijo, pues necesita saber qué información hay guardada; aunque Jerónimo la pone sobre aviso y le hace ver que podría encontrarse cosas no muy agradables, por lo que debe estar preparada para todo.

Tras el incidente, Rayo (María Perroni Garza) le confiesa a Celeste (Alejandra Barros) que le gustaba más cuando ella y sus amigas se llevaban muy bien y no había pleitos y discusiones entre ellas. Celeste aprovecha y le pregunta a su esposo Braulio (Alexis Ayala) que si ya sabe algo del celular de Margarita, pues lo mandó rastrear, pero todavía no le dan resultados y Rayo se sorprende.

Flavia le enseña a su marido Máximo (Felipe Nájera) el camión que compró y el le da la razón a Julia, Esther y Rayo de que se hayan sorprendido y enojado, pues prácticamente les robó su idea de poner el mismo negocio.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Ángel se entera de la grave enfermedad de su papá

Antes del diagnóstico del doctor sobre la enfermedad que padece su padre, Ángel está muy preocupado, tanto así que desprecia a su novia Ana Sofía (Mariluz Bermúdez), pues no se puede concentrar en su relación porque tiene mucho miedo, pero una vez que el doctor le confirma que su papá padece Demencia con cuerpos de Levi, ahora hará todo porque su padre tenga una mejor calidad de vida.

Pero su hermana Mirna (Adriana Llabrés) sólo quiere realizarse como mujer tras seguir los ejemplos de su cuñada, aunque no es ni la mitad de lo que es Ana Sofi; no obstante, ella sueña con seguir teniendo una vida llena de lujos pero como una mujer casada, con hijos y con un marido modelo ñ -su príncipe azul-, por lo que no le pone mucha atención al problema de salud de su papá.

Por querer ayudar a su hijo, Jerónimo mete la pata

En cuanto a Jerónimo que ha empezado a estudiar la prepa con su hijo Adair (Federico Porras Jr.), reconoce lo difícil que es el estudio y más cuando ve a su hijo Ebenezer (Daney Mendoza) en las últimas, pero a pie de cañón para terminar un trabajo que tiene que entregar al día siguiente.

Jerónimo trabaja en la universidad donde su hijo Ebenezer estudia, pero cuando ve que ya es bien tarde y él no ha llegado, le llama para saber qué pasó, pues se quedó dormido pero le asegura que no tarda en llegar. Pero tras haber escuchado la historia de su profesor Mendívil, ésta ya sabe que se ha ido contra su hijo, por lo que Jerónimo trata de hablar con él para explicarle que su hijo ya no tarda y éste le contesta muy déspota que a él no le importa quién llegue tarde, pues para él todos los alumnos son iguales.

Ebenezer llega justo en el momento en el que Jerónimo le reclama y éste se enoja por tratar de defenderlo. El profesor le dice que tras la situación ahora él tendrá que hacer examen extraordinario y no sólo eso, sino que Jerónimo es corrido de la universidad por la falta que cometió.

Daniel le revela a Julia que vio a su papá

La tía Chepina está cada vez más entusiasmada con su galán que se encontró por internet y ya hasta se está arriesgando a ofrecerle prestarle dinero (sin conocerlo en persona) para que vaya a verla y no posponga más su viaje y se puedan conocer en persona.

En tanto, Daniel (Mariano Soria), el hijo de Julia se muestra enfadado, pues han pasado varias semanas desde que su papá desapareció y tras extrañarlo, está molesto por no haberlo tenido junto a él y hasta le da una gran sorpresa a su mamá, revelándole que hace días lo vio en el entrenamiento de fútbol pero muy de lejos y se fue corriendo, lo que por supuesto, deja pensando a Julia sobre todas las suposiciones que ella se ha hecho sobre su paradero.

Para seguir viendo qué más pasará en "Vencer la Ausencia", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en