Flavia se hace la buena y desprestigia a Margarita en su velorio en Vencer la Ausencia

Ante la desaparición de Misael Valdez (Marcos Montero), Ángel Funes (Danilo Carrera) va a hablar con Julia Miranda (Ariadne Díaz), la esposa del tipo que se cree, se ha salvado del accidente que él mismo provocó y huyó con todo el dinero que se le había encargado que llevara de Laredo, Tx., a la Ciudad de México.

Pero cuando éste quiere amedrentar a la familia, le sale el tiro por la culata, pues Julia le reclama que cómo es posible que hayan enviado un empleado nuevo por tal cantidad, pues ellos también tienen gran parte de responsabilidad, debido a que hoy en día existen muchas formas más seguras para el envío de dinero, en "Vencer la Ausencia".

Jerónimo se entera de dónde fue que su esposa Lenar (Laura Carmine) le enseñó fotos suyas a Donato Gil (Agustín Arana), un viejo cliente de la lavandería, pues Lenar las sacó de las redes sociales, y en un momento que se quedan solos, Jerónimo le pide a Donato que le ayude a buscar un salón para celebrar sus 25 años de casados, mismos que Lenar ya le ha dicho que no es necesario celebrar, pues además de su argumento de que eso es para ricos, todo parece indicar que Donato es más que un cliente de la lavandería y ése es su principal obstáculo para hacer fiesta por 16 años de ausencia, más que 25 años de matrimonio.

Lee también: Esther cae en una profunda depresión tras aceptar la muerte de su hijo en Vencer la Ausencia

Rayo (María Perroni Garza) cuestiona a Celeste Machado (Alejandra Barros) sobre qué va a pasar con su vida, pero ella le dice que no la va a dejar sola, la va a proteger y además está por llegar su tía Cuca, quien pese a que es prima de Margarita Rojo (Mariana Garza) -madre de Rayo-, pues ella no la conoce. Cuca se sorprende de lo grande que está Rayo pero ella le pregunta si de casualidad le dijo si estaba enojada con ella, pues habían tenido una discusión muy fuerte y a ella le duele mucho que su madre se haya ido sin despedirse. Cuca la tira a loca e ignora lo que ella le pregunta y Celeste le llama la atención, pues no se ha puesto a pensar que tal vez ella fue la última persona que vio con vida a su prima.

Máximo Camargo (Felipe Nájera) llora la muerte de su hijo con su esposa Flavia Vilchis (Nailea Norvind) y ésta le pregunta cómo está Esther (Mayrín Villanueva), la madre de Iván (Andrés Vázquez) pero él le revela que está muy mal y que se sigue resistiendo a creer que el muchacho ha muerto pues no lo va a creer hasta que vea su cuerpo, sin darse cuenta que ya no existe, pues sus cenizas están depositadas en la urna que le entregaron. Máximo sólo desea darle cristiana sepultura y despedirlo como se merece y Flavia le dice que ella le va a ayudar con todo.

En tanto, Julia está viviendo su duelo y recordando a Misael mientras ve unas fotos de ellos juntos, y recuerda también un momento en el que él le dice que cómo le gustaría tener mucho dinero para dedicarse a la música que es lo que realmente le gusta, por lo que de inmediato se imagina que tras no aparecer, podría ser que en verdad las teorías que circulan de que huyó con tal cantidad de dinero, podrían ser ciertas. En eso entra Don Rodolfo, su padre (Jesús Ochoa) y le hace el mismo cuestionamiento, sobre si en realidad cree que su marido o se fue con el dinero pero ella mete las manos al fuego por él y dice que no cree que lo haya hecho.

Ángel les comunica a su papá Don Homero (David Ostrosky) y a su hermana Mirna (Adriana Llabrés) que todo parece indicar que Misael huyó con el dinero y mientras Mirna le pide que lo denuncie para que lo metan a la cárcel, éste le dice que no puede hacer eso de buenas a primeras, pues tiene que ir paso a paso. Él pide la opinión a su papá, y aunque está presente, su mente está en otro lado y no escucha nada de lo que dicen.

Mirna le habla hasta hacerlo reaccionar y lo único que dice es que ya le dio hambre y va a pedir algo de comer. Ángel le pide a su hermana que le ayude a investigar por qué su padre le tenía tanta confianza a Misael, y ella le da su teoría, pues él siempre está tan ausente en su vida que Don Homero vio a Misael como uno de sus hijos, aunado a que pierde la memoria con frecuencia.

Teo (Luca Valenttini), hijo de Máximo, va a consolar a su papá pidiéndole que no disimule su dolor, pues él lo entiende y está con él pero aunque quisiera sentir algo por su muerte, pues no siente nada por él pese a que eran medios hermanos; Máximo le dice que él tuvo la culpa por nunca tratar de juntarlos o de hacerlos convivir. El chico, le dice que no es su culpa pero él insiste en que sí lo es, pues se alejó mucho de Iván y le promete que con él no va a pasar eso.

Esther (Mayrín Villanueva) recuerda con mucho amor a su hijo Iván luego de quedarse acostada en su cama, lo ve entre sueños. Pue ella piensa que todavía está vivo, pero la realidad es otra, tras haberlo visto muy claro en el sueño, despidiéndose de ella porque si no se va, lo deja el camión para irse de intercambio a Estados Unidos, pero poco a poco se va desvaneciendo en el sueño hasta que deja de verlo. En eso tocan el timbre y cuando abre la puerta ve a su madre Doña Claudia (Silvia Mariscal) y se sorprende de su presencia.

Celeste, Cuca y Rayo, llegan al velorio de Margarita y mientras la niña llora frente a su retrato, Cuca empieza a hablar mal de ella, pues se le hace una niña muy rara, y aunque sean familiares, sólo lo son de sangre, pues en realidad no la conoce y ella piensa que sólo va por la cuestión del velorio e su prima pero Celeste la aterriza en su centro y le hace ver que ya tendrá tiempo, pues ahora se tendrá que hacer cargo de ella, una idea que no le gusta mucho.

Esther hace pasar a su mamá que viajó desde Guadalajara para ir a verla porque ella no le avisó de la muerte de Iván y la sermonea con ideas que ella no comparte, pues le advierte a su mamá que ella todavía no está lista para dejar ir a su hijo, la señora recapacita y le da un abrazo a su hija. Cuando se calman Esther le dice a su mamá que no cree lo que pasó, pues no puede creer que su hijo ya no esté pero su madre le pide que vaya al velorio para que se despida de él, pues lo van a estar velando al lado de su amiga Margarita.

Por otro lado Ángel se encuentra con su novia Ana Sofi (Mariluz Bermúdez), quien se ofrece a ayudarlo desprestigiando a Misael por ser un ladrón, pues quiere aprovechar su fama en redes sociales para quemarlo, pero él le dice que todavía no se arriesgará a hacerlo, pues hay otro procedimiento qué seguir.

Jerónimo tiene otro encuentro con sus hijos Adair (Federico Porras Jr.) y Ebenezer (Daney Mendoza) y por más que quiere llevar la fiesta en paz con ellos, estos siempre lo ofenden y lo hacen sentir mal; aunque esta vez, consiguió que su hijo mayor le ayudar a buscar una información en el Internet.

Julia se encarga de dormir a su hijo Daniel (Mariano Soria) y él le pregunta cuándo va regresar su papá y que si no se habrá ido para siempre, pero ella le dice que no, que todavía falta tiempo para que regrese. Una vez que se quedó dormido, Julia se quiebra ante su familia, pues ya está desesperada por la desaparición de su espso Misael. Y jura que después del velorio de Margarita e Iván, ella va a ir a Matehuala de nuevo a ver qué más puede averiguar.

En el velorio, Julia le confiesa a Celeste que no sabe cómo acercarse a Rayo, pero ella, que es quien más al pendiente ha estado de la niña, le dice que sólo tiene qué ser ella y a Celeste lo que le preocupa es que se vaya a ir con una mujer que prácticamente no conoce, pues nunca han tenido relación... Esther y su madre llegan al velorio y ella les agradece a sus amigas que se hayan encargado de todo y le pide perdón a Máximo por haberle dicho todo lo que le dijo cuando él le llevó las cenizas de su hijo. Por su parte, Flavia también le da el pésame y con su maldad a todo babor, le dice que no se imagina cómo será haber perdido a su único hijo.

Misael visita a su padre y tras la insistencia de él por saber si necesita respuestas sobre lo que pasó, y él le pregunta qué tanta confianza le tenía a Misael como para darle una responsabilidad tan delicada como era cargar con tanto dinero en efectivo. Su padre le dice que él siempre se interesó por lo que él quería o le pedía, incluso, que lo escuchaba, por lo que se dio a querer y a él le dio confianza, pese a que apenas lo conocía. Además le revela que él lo utilizó como confidente más de la cuenta, simplemente porque se siente solo, pues desde que murió su esposa no tiene a nadie a quien contarle sus cosas.

Ángel le dice que tiene a Mirna y lo tiene a él pero él le dice que no es lo mismo, pues a una mujer no se le puede confiar todo, y el reclamo viene en seguida, pues la pregunta es si no quiere contarle lo que le hizo a su madre antes de morir, pues lo tacha de machista y con actitudes cavernícolas. Don Homero intenta hacerle ver que su forma de ser viene desde niño, pues así lo educaron, pero no hizo cosas tan malas, pues de la nada levantó la empresa y nunca cambió (para mal), pues siempre siguió siendo el mismo cuando llegó a tener mucho dinero y Ángel le dice que ése es el problema, pues nunca cambió (para bien), y ahora él tiene que arreglar todos los problemas que dejó en la empresa.

Esther llora la muerte de su hijo a solas frente a su urna y coloca un portaretrato con su foto, la alcanzan su madre y Máximo, quien la abraza de todo corazón. Celeste, Julia y Flavia también entran y mientras Celeste trata de calmarla y darle ánimos, Esther le pide que se calle. Julia le hace saber que no es momento para que le diga esas cosas, pues ella está viviendo su duelo, y sin pensar, le da cachetada con guante blanco, diciéndole que ella no sabe lo que es perder a un hijo porque no es madre.

Rayo está enfrente de la caja de su madre y llega Teo para darle el pésame y ofrecerle su amistad, hasta le pregunta si tiene redes sociales y ella le dice que sí. Cuando se va, se levanta su tía Cuca y le hace saber que ha de ser muy buen niño, pues su madre ya tiene ganado el cielo, y le revela que Flavia fue quien pagó el velorio de su madre, pues hasta cree que ha de haber sido muy buena amiga de Margarita, porque nadie se echa esa responsabilidad de a gratis.

Por su parte, Flavia anda regando su veneno con otras vecinas, pues se va contra Misael, diciéndole a todas que qué casualidad que nadie sabe dónde está Misael Valdez, pues se le hace mucha casualidad que ande como si nada cuando él fue quien provocó el accidente. Esther la escucha cuando les dice a las vecina que Julia es una descarada, pues no entiende cómo se puede atrever a estar ahí, cuando su marido fue e causante de las muertes de Margarita e Iván.

Julia y Celeste platican sobre Misael, pues su esposo Braulio (Alexis Ayala), que fue quien recomendó a Misael para que entrara a trabajar a las empresas Funes, le dice que él le comentó que Misael está metido en un gran problema pero que no sabe cuál es, pues ahora que llegue de viaje lo sabrá.

Después del velorio, Esther, Julia, Celeste, Rayo y la tía Cuca, le aseguran que nunca la van a dejar sola, mientras que Esther le pregunta a Cuca si es verdad o que dijo Celeste, que ella se había hecho cago de los gastos del funeral de Margarita, y antes de que contestara Rayo dijo que quien se había pagado todo había sido Flavia y todas se quedan desconcertadas. Después, ella les confirma que sí fue Flavia, pero no quiso decirles nada para no preocuparlas más, pues ya bastante tienen con su sufrimiento.

Esther, Julia, Celeste se encuentran con Flavia y Máximo y le dicen que necesitan hablar con ella urgentemente, pues Esther asegura que si es cierto que pagó el velorio no es de a gratis, pues eso se los va a cobrar y muy caro, por eso quieren hablar con ella, para no deberle nada.

Mientras tanto, todos los choferes de empresas Funes se han levantado contra los directivos, pues reclaman su sueldo de varias quincenas y es Ángel quien tiene que enfrentarlos, y les pide más respeto para la empresa, su padre y para él, pero uno de los empleados le hace saber que la verdadera falta de respeto es de la empresa hacia ellos, pues además de que no les han pagado, sí lo hacen con Misael, y hasta el compensan el tiempo cuando en realidad tiene muy poco tiempo. Ángel se queda pensando.

Jerónimo cada vez está más acorralado por su familia para que se regrese a Estados Unidos con el argumento sarcástico de que si ya estuvo allá 16 años, sólo le faltarían 5 más para que obtuviera la green card (tarjeta verde) y podérselos llevar a ellos a estudiar o trabajar allá y tener mejores oportunidades, pero en el fondo lo hacen porque no lo quieren tener en México.

Pero Jerónimo no se queda callado y les pregunta si es por eso que lo desprecian tanto, pues ellos no entienden que él quiere estar con su familia y mientras Adair no lo soporta, Ebenezer se avergüenza de él y lo desprecia; Lenar le dice que la forma en la que se dirigen sus hijos a él no es la correcta pero que es lo más cierto. Por su parte, él les restriega que si durante todo ese tiempo han tenido techo, comida y pudieron echar a andar la lavandería, fue gracias al dinero que él les mandaba después de partirse el lomo trabajando en Estados Unidos, pero sus hijos siguen sin querer tenerlo viviendo con ellos.

Y mientras Julia le pide a Flavia que le diga cuánto es lo que ellas le deben por el velorio de Margarita, ésta les dice que si de verdad quieren pagar, entonces van a tener que sumarle lo del préstamo, el que Margarita le pidió para poder completar para comprar ese camión que ya no existe,. Celeste lo sabía y lo calló, por lo que de forma muy sarcástica les dice que el dinero o le importa por el momento, si no que lo que deberían de hacer es es ver qué tantas mentiras se han dicho una a la otra o qué tantas verdades se guardan...

¿Qué pasará este viernes en "Vencer la Ausencia", para descubrirlo no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Síguenos en