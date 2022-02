Final de Si Nos Dejan, una explosión de emociones; actriz Sonya Smith, la sorpresa

La noche del domingo, llegó a su fin la telenovela "Si Nos Dejan" y de acuerdo a los fanáticos de la historia, el desenlace fue atípico pero fue una explosión de emociones con las historias de cada personaje y hubo una sorpresa en el último capítulo, la actuación especial de la actriz estadounidense Sonya Smith.

Como siempre, el bien triunfó sobre el mal, no obstante, la forma de abordar cada situación y de dar cachetada con guante blanco ante cada una de las situaciones en un episodio de dos horas y media, significó un triunfo para la producción de Carlos Bardasano para Televisa Univisión durante 2021.

Y los fanáticos de la historia, están agradeciendo en redes sociales, una novela como "Si Nos Dejan", pues según el público, hacía mucho que no se veía una telenovela de este tipo en su género. Las actuaciones de todos los actores llegaron a un alto nivel; sobre todo la de los dos protagonistas y antagonistas del melodrama.

Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas, Alexis Ayala y Scarlet Gruber fueron el cuarteto de actores que hicieron vibrar a todo México y Estados Unidos (en su momento); pues los momentos de amor, desamor, intriga, pasión, instinto, impulso, y muchos más elementos, mantuvieron por más de tres meses y medio a los televidentes pegados al televisor cada noche.

Entre los temas más relevantes de los Carranza Montiel, Yuri (Isabel Burr), rechazó a Moisés Zapata (Jorge Gallegos) y lo evidenció entre los invitados por acostarse con la wedding planner (organizadora de bodas), y lo peor es que anunció su embarazo entre los presentes. Por otro lado, en el juicio de 'El Cholo' Fuentes (Alex Perea) interrumpió a Moisés -quien era el abogado de él- y pidió al juez tomar el caso, lo que le fue concedido por el mismo y luego de saberse que él no fue el asesino de Simón Guerra (Miguel Riguezza), Yuri tuvo un testigo que fue fundamental para la inmediata exoneración de todos los cargos, un reo del penal que confesó que entre todos los demás reos decidieron que fuera él quien comiera un pedazo de pastel envenenado para que fuera a parar a la enfermería y de ahí planearon la fuga pero él no sabía nada. Tiempo después, logran ser la familia que siempre quisieron ser tras convertirse en papás.

Por su parte, Miranda (Isidora Vives) también dio cachetada con guante blanco a sus dos principales enemigas, quienes luego de ser expulsadas de la escuela por haberla exhibido en Internet con un vídeo privado, ella las hizo entrar en razón y las hizo ponerse la playera anti bullying; sin embargo, esta par le tenían preparada una trampa que se les cebó. Miranda, se convirtió en el orgullo de los Carranza Montiel, tras ser elegida como la alumna de la generación que diera el discurso final y Diego 'Culebra' (Paco Luna) le declaró su amor en frente de todos. Ella agradeció a su amiga Ariana (Ana Celeste Montalvo) por estar en los peores momentos. También invitó a todos los presentes a conocer más sobre la ley Olimpia que protege a las víctimas del cyber acoso y bullying.

Otra historia que cautivó y que finalmente se tornó en una pareja feliz, fue la de Gonzalo y Lorena (Carlos Said y Claudia Zapata) que hicieron su sueño realidad de comprometerse tras la enorme reto que tuvo Lorena de ayudar al amor de su vida a terminar con sus fantasmas del pasado, e incluso, con la delicada relación que tuvo con Fedora Montelongo (Gaby Spanic), la mejor amiga de su madre Alicia. En el terreno profesional, ambos lograron mantener un negocio de comida del que el principal cliente era Sergio Carranza, el padre de Gonzalo que siempre se opuso a su gusto por la cocina; pues el tenía el sueño de que su hijo se convirtiera en un doctor. Su negocio de comida se llamó Restaurante "El Doc", para hacer honor al sueño que siempre tuvo su padre.

El policía Alberto Mujica (Mauricio Pimentel) ya debía muchas en la corporación policiaca que representaba -el Ministerio Público-, y tras liderar el último operativo como fue el de su amigo Roberto 'El Toro' Cruz (Francisco 'Pakey' Vázquez) , y negociar con éste que dejara ir a Sofía (Elissa Marie Soto Bazán), la hija de Martín Guerra, termina asesinando a 'El Toro' para no verse inculpado él también. Pero cuál sería su sorpresa, que tras ser denunciado por la teniente Karina Gómez (Lore Graniewicz) por acoso sexual y abuso de autoridad, éste fue destituido de su puesto y enviado a la cárcel. Facundo Guerra (Roberto Mateos), volvió a ser jefe del Ministerio Público por toda su participación para esclarecer los hechos sobre el asesinato de su hijo Simón Guerra (Miguel Riguezza).

Por otro lado, tras el secuestro de Sofía, su familia sufrió horas de tormento y Alicia se ofreció a ayudar aconseguir el dinero para la liberación de la niña. En tanto, Carlota Vegas (Gabriela Carrillo) reconoce que Alicia es una gran mujer y le pide perdón por todo el tiempo que le hizo daño y le hace saber que ahora sabe por qué Martín se enamoró de ella. Y no sólo eso, pues además le dice que tiene que reconocer que se ven muy bien juntos. Por su parte, Maruja Vargas de Guerra (Amairani Romero) madre de Martín, también comienza a verla con buenos ojos.

Fedora Montelongo (Gaby Spanic) y Doña Eva Vda. de Montiel (Susana Dosamentes) -dos personajes claves en la historia-, terminaron como empezaron, aunque un poco más renovadas y reconociendo sus errores. Fedeora se ve conquistada por Julio Tamayo (Gerardo Murguía) el dueño del canal de tv, pero ella le dice que está bien sola y prácticamente lo batea. Doña Eva, tomó terapia para vencer su ludopatía y cleptomanía, su obsesión por el juego de apuestas y su mala práctica de robar para poder jugar; por otro lado, Doña Eva cambió de look y volvió a su cabello oscuro.

Una pareja que enterneció completamente a los televidentes, fue la de Rebecca Mezquita y Fabián Caballero (Mónica Dionne y Henry Zakka); y es que tras detectarle Alzheimer, Rebecca perdió la memoria poco a poco pero Fabián le hizo honor a su nombre y nunca dejó de ser un caballero para su mujer, la reconquistó hasta el último momento de la historia con su hijo Paco (Juan Pablo Gil) a su lado.

Otra de las situaciones que habría puesto en peligro una de las grandes amistades de Martín Guerra, fue la relación clandestina que había entre Carlota Vegas y Ángel Rentería 'El Diablo' (Víctor Civeira), pero éste tomó el toro por los cuernos y le confesó a Martín la verdad sobre que salía con su mujer. Martín le preguntó si estaba enamorado de ella y éste le dijo que sí y ella de él; por lo que aprobó su relación y hasta le dio tips para tratar a su ex mujer.

¿Y qué fin tuvieron los villanos? Tras vengarse de Sergio Carranza (Alexis Ayala) por haberla abandonado embarazada, y haberlo evidenciado en cadena nacional con su cuarto hijo Lucas Bejarano (Solkin Ruz), Julieta Lugo (Scarlet Gruber), fue despedida y echada del canal de televisión por su actitud conflictiva e incontrolable. Su paradero fue en un nuevo medio de comunicación, en la sección del clima. Por supuesto, se quedó muy sola y sin el prestigio que había ganado al lado de Sergio, su amante por más de tres años.

Y no se quedó tranquila hasta no hablar con Julieta y hacerle ver que Martín y su amiga Mabel Rangel (Sofía Rivera Torres), tuvieron algo que ver; lo que hizo dudar a Alicia de su amor por Martín, pero más tarde fue desmentido y aclarado por el propio protagonista; pues eso la habría distanciado un poco de ella.

En tanto, Sergio luchó hasta el último momento para recuperar a Alicia pero lo único que se ganó fue un rotundo "no". Él también fue despedido del canal luego de contestarle a Julieta y a Lucas con la presencia de Prudencia Bejarano (Paola Toyos) para que le ayudara a aclarar que él no es un violador y que en ningún momento abusó de ella hace más de veinte años. Empezó de nuevo como reportero en las calles y llevando la noticia a otro noticiero. Su batalla contra Alicia la perdió totalmente; y además se tuvo que tragar su decepción de ver a Yuri casada con 'El Cholo' Fuentes, pues esperaba algo "mejor" para su hija. Su última aparición, fue ver triunfando a Alicia Montiel públicamente atrás de un telón de teatro, como un hombre invisible.

El amor triunfó al fin y Alicia (Mayrín Villanueva), logra cumplir sus sueños; pues tras meses de pelea campal con Sergio, le demostró que es una mujer capaz de todo y Sergio se lo reconoció. Pues le quitó la patria potestad de Miranda, y se quedó con la casa y el dinero que el correspondían tras el divorcio. Por otro lado, vuelve a presidir la Fundación Carranza y en tres meses, logra 50 becas, lo que Lucas Bejarano jamás hizo, pues sólo estaba ahí para robar; incluso, le aconseja que se entregue para que pague más rápido su condena y luego pueda acercarse a sus hermano si así lo desea.

Pero ese no fue el único sueño cumplido, pues impulsada por Martín Guerra (Marcus Ornellas) -el amor de su vida-, Alicia empezó a escribir novelas (lo que siempre había querido hacer en la vida), y su éxito fue tanto, que su vida fue llevada al teatro siendo interpretada por la actriz Sonya Smith, quien grabó su participación especial en el útimo capítulo de la telenovela.

Y no fue la única que triunfó, pues luego de haber sufrido tantas humillaciones, Martín Guerra (Marcus Ornellas) fue llamado por su antiguo jefe y los ejecutivos del canal donde trabajaba antes y le dieron un programa como titular llamado "Hablando Claro".

Por supuesto, Alicia y Martín lograron vencer todas las barreras y obstáculos por no ser bien vistos como una pareja que promete mucho, pues los dos obtuvieron el éxito que tanto merecían.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!