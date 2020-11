Fernando Colunga y los besos con Adela Noriega en Amor Real

La telenovela "Amor Real" producida por Carla Estrada en el año 2003 para Televisa, ha sido una de las historias que más huella ha dejado en el gusto de público mexicano, tanto, que a la fecha sigue siendo bastante recordada. Protagonizada por Fernando Colunga, Adela Noriega y Mauricio Islas, el melodrama atrapó a los televidentes y por si fuera poco, los actores han contado después de su lanzamiento algunos detalles, como en el caso de Colunga, quien dijo cómo fue trabajar al lado de Noriega.

Con un elenco de 68 actores y escenarios muy reales, la historia marcó una de las épocas más fuertes de la pantalla chica que reflejaban las adversidades en la época de un México post independiente, en las que como en la actualidad, tambien había problemas entre los habitantes de esos gloriosos años.

En una entrevista en el programa de la periodista Cristina Saralegui, los actores Fernando Colunga, Adela Noriega, Chantal Andere y Mauricio Islas, contaron cómo fue trabajar entre ellos; y aunque Islas no pudo estar de forma presencial, se enlazó con el resto del elenco invitado.

En las primeras declaraciones de Fernando Colunga, publicadas en YouTube en 2016, se escucha decir que él tenía una idea muy diferente -por todo lo que había escuchado-, a lo que en realidad era Adela.

Cristina preguntó a Colunga sobre la situación de la actriz Adela Noriega, a la que muchos habían tachado de "pesada" y encima habían dicho que no se podía trabajar con ella, pero Fernando indicó:

"Mira, yo creo que hasta nosotros mismos que vivimos ahí adentro, de momento vas a trabajar con alguien y te dicen, te llega a los oídos todo eso y dices, bueno, a lo mejor es una gente que es terrible y que no voy a poder trabajar con ella".

"Yo te puedo decir que desde la primera vez que en plan trabajo y crucé una palabra con ella y me senté con ella, yo te puedo decir que es una gente muy agradable, muy profesional, aquí sí te quiero decir públicamente que a mí no me hizo esperar nunca, siempre estuvo puntual, siempre fue una gente que tuvo una sonrisa de principio a fin de trabajo y mira que las jornadas fueron muy difíciles".

"Yo no la vi quejarse y sí la vi, por ejemplo, grabar con un vestido pequeño a 3 o 4° bajo 0, entonces, yo creo que una gran actriz y a parte, una gran compañera ¿no? mientras les preguntaba a Ernesto Laguardia y a Chantal.

Por otra parte, el histrión dijo que sin menospreciar a ninguna de sus compañeras del medio artístico con las que ha trabajado (que son bastantes) Adela Noriega es con la que mejor se ha llevado.

"Yo me divertí intensamente, le aprendí mucho porque es una buena actriz, y además creo que la química que se dio en a pantalla, funcionó muy bien".

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.