Fernando Colunga y la vez que besó a Aracely Arámbula

Tras algunos años de carrera artística, Fernando Colunga y Aracely Arámbula coincidieron en la producción de Salvador Mejía "Abrázame muy fuerte" para Televisa en el año 2000, formando parte del elenco junto a Victoria Ruffo; incluso, fueron la pareja protagónica juvenil del melodrama.

A través de sus personajes como María del Carmen Campusano (Aracely Arámbula) y Carlos Manuel Rivero (Fernando Colunga), ambos actores llevaron a la historia a su punto más romántico, en el que demostraron que el amor limpio y puro sí existe.

Fernando Colunga y Aracely Arámbula, siempre han sido dos de las estrellas favoritas de las telenovelas de la televisora de San Ángel, y aunque ninguno de los dos figuren en sus melodramas desde hace varios años, lo cierto es que siguen siendo muy recordados.

Fue en "Abrázame muy fuerte", que el galán de telenovelas y "La Chule" protagonizaron varias escenas besándose con intensa pasión, lo que cada vez enamoraba más a los seguidores de la historia.

Pues su amor nació en situaciones difíciles, pues Carlos Manuel se enamoró de la mujer equivocada -amante de su tío- y cuando éste se da cuenta de la relación entre ellos, hace todo para separarlos. Mientras tanto, María del Carmen se enamoró de Carlos Manuel desde el momento en el que lo vio.

Su amor no se podía ver cristalizado tras varios imprevistos y problemas cercanos a sus vidas; por un lado, la joven no podía ver feliz a su madre Cristina -Victoria Ruffo- (quien por órdenes de su padre, sería la madrina de María del Carmen y no su madre como en realidad era; pues fue concebida fuera del matrimonio y eso era una vergüenza para el hacendado).

Por otro, la difícil situación que Cristina vivía al no poder confesarle a María del Carmen que en realidad eran madre e hija, no dejaba a la joven vivir su amor libremente con Carlos Manuel.

Finalmente, Raquela (Rossana San Juan) la hermana de Cristina liquida a su principal detractor Federico Rivero (César Évora), y por fin Cristina encuenta la felicidad. María del Carmen y Carlos Manuel podrán entonces, vivir libremente su amor.