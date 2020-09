Fernando Colunga, es uno actor mexicano que ha logrado ser uno de los galanes de televisión mexicana más queridos, miles de mujeres se enamoraron de sus personajes, pero también tiene una vida muy privada y ahora habla de su pareja y de las ganas de tener un hijo, cómo pocas veces lo hace.

Colunga considera que su carrera en actuación y en medio de la fama, siempre ha cuidado a su pareja y por ello muchos no saben sobre su vida personal, el actor afirma que lo más importante es mantener una buena relación con los medios de comunicación, a quienes les ha pedido respeto cuando está con su familia.

El famoso actor, ha sido pareja de telenovela de grandes actrices como, Leticia Calderón, Gabriela Spanic con quien aparece en La usurpadora, Soy tu dueña y otros programas de televisión. Con Blanca Soto aparece en el programa de televisión Porque el amor manda.

Thalía eran pareja durante 2 años (hasta 1996). Fernando Colunga y Thalía aparecen en María la del barrio, Marimar y otros programas de televisión.

Fernando Colunga habla de su pareja y de las ganas de ser papá

Trabajó con Aracely Arámbula, fueron pareja durante un año en el 2001. Fernando Colunga y Aracely Arámbula aparecen en el programa de televisión Abrázame muy fuerte.

A sus 54 años Colunga declaró que no creé en el matrimonio, pero si en el compromiso de pareja: "Sé que tengo un carácter complicado por que traigo muchas cosas en mi cabeza, pero no estoy peleado con el matrimonio, pero eso no quiere decir que no tengo un compromiso" dijo el famoso.

Resaltó que su pareja tiene una gran confianza y seguridad en si misma, ya que sus horarios de televisión han sido muy complicados, también reveló que ha tenido discusiones por sus horarios de trabajo, cambios de horario repentinos, pero dice que él no es así, que es su trabajo.

El actor confesó que desde hace muchos años se ha visto como papá, pero la vida le ha cambiado las cosas. El trabajo ha sido una de las cosas que siempre lo ha mantenido ocupado pero afirma que si llega ese hijo, estará preparado.

"La vida es complicada para todos, tenemos altas y bajas pero creo que cuando la fe no se pierde, cuando la esperanza está ahí, cuando le metes toda la garra, aunque duela un poquito, uno se soba, se compone y sigue adelante, no dejes de soñar". dijo Fernando Colunga en su entrevista con Un Nuevo Día.

Fernando Colunga, tiene un nuevo proyecto con Telemundo y actuará como "Malverde: El Santo Patrón", que estrenará en 2020, muchos ya lo están esperando, ya que saben el buen actor que es Colunga.

