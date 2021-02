Fernando Colunga a casi sus 55 años; así lucía en su juventud

El galán de telenovelas, Fernando Colunga, sigue conquistando con su buen porte, por que a pesar de que está a casi nada de cumplir sus 55 años, sigue conquistando a millones de mujeres, quienes no lo olvidan por sus magistrales actuaciones en los melodramas de Televisa, las cuales quedaron en el corazón de sus fanáticas.

En el 2015 fue el último año en que Fernando Colunga, apareció en una de sus populares telenovelas, “Pasión y Poder”, melodrama en el que participó al lado de Susana González y Jorge Salinas, sin embargo, el actor lleva más de tres décadas en el mundo de la farándula.

Después de participar en la telenovela se alejó de los reflectores, y a seis años de que ya no se supo nada de él, Fernando COlunga apareció para personificar a Malverde, famoso santo de los narcos. Fue la cadena de televisión estadounidense quien convenció al actor de regresar a pantalla.

Las grabaciones de la serie “Malverde, el Santo Patrón” se dice que serán a principios de febrero de este año donde el histrión de 54 años, volverá de nuevo a la pantalla y sus fieles seguidoras podrán disfrutar de sus actuaciones.

“Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes en mi carrera. El santo de mucha gente buena a la que ayudé y gente mala también, ¿narcos? Sí, pero así somos los santos ¿no? Nos debemos a todos, para bien o para mal…La verdad detrás de la leyenda”, comentó el actor sobre su personaje en la nueva serie de Malverde.

Así lucía Fernando Colunga en su juventud. Página oficial Fernando Colunga

“Muy contento, como ya lo he externado, emocionado de que confíen en mí, de que mi trayectoria me avale y de regresar con un proyecto que, de verdad, me tiene emocionado, porque era lo que yo estaba buscando, algo que me motivara a regresar a la televisión”, externó su sentir sobre su trabajo.

“Necesita mucho estudio, mucha investigación y aquí se está haciendo bien grande y estoy muy emocionado porque es lo que creo, yo creo que para el público siempre hay que tener cosas interesantes”, dijo Fernando Colunga sobre su personaje.

Fernando Colunga en sus tiempos de galán de Telenovela. Página Oficial Fernando Colunga

“Es un personaje muy complicado, lo cual a mí me gusta, pero creo que a veces, para poder hacer un personaje complicado necesitas tener un cómplice creativo que esté dispuesto a trabajar contigo”, fueron las palabras de Colunga.

Fernando Colunga dijo sentirse orgulloso de haber sido el elegido para el reto que viene con la representación de uno de los íconos de los sinaloenses como lo es Malverde, y dijo que valió la pena haber estado alejado tanto tiempo de la televisión y que haya llegado a él tan buen proyecto.