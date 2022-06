Fernando Colunga, Michelle Renaud y otros actores que se han accidentado en grabaciones de novela

Ser actor no sólo implica interpretar un personaje, sino que además, para que se refleje el resultado final en la pantalla chica en producciones como series, telenovelas, películas y muchos más, hombres y mujeres que se dedican a los menesteres de la actuación, deben meterse en la piel del personaje; aunque ello conlleve a haber pasado por accidentes en los sets de grabación que ponen en riesgo no sólo su carrera, sino su vida, como Fernando Colunga, Michelle Renaud y otros más.

Y es que en 2012, cuando el histrión de 56 años protagonizó junto Blanca Soto la telenovela "Porque el Amor Manda" -producción de Juan Osorio para Televisa-, tuvo que ser trasladado al hospital luego de sufrir un fuerte golpe en una escena donde debía rescatar a Alma, el personaje interpretado por Blanca Soto.

En ese entonces, fue el mismo Fernando Colunga quien dijo: "Me gustaría que supieran por mí que sufrí un accidente en las grabaciones de 'Porque el amor manda', y tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Gracias a Dios me encuentro bien y en recuperación".

Han vivido para contarla

Pero él no sería el único. Pues más recientemente, durante las grabaciones de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), la actriz Michelle Renaud pasó por un accidente muy fuerte y fuera de su alcance de control, pues tras montar un caballo, éste no hizo caso a la actriz y terminó golpeándose contra un tráiler que casi la atropella. Las consecuencias de dicho accidente terminaron en dolor en las piernas, glúteos y espalda.

"Cuando me confié el caballo me dio una gran lección… Me hizo como trapo y me enseñó quien manda", reveló Michelle, quien tuvo que aprender de equitación para interpretar a Sara del Monte, luego de aquella trágica sesión de fotos para el melodrama.

Actores extranjeros que le deben sus lesiones a sus éxitos en la pantalla chica

Y su compañero, el venezolano Daniel Elbittar, quien interpreta a Pedro del Monte, fue a dar al hospital luego de sufrir una lesión en la rodilla, por lo que el actor compartió una foto a través de su cuenta de Instagram, en la que comentó que la intervención en su rodilla fue exitosa. Actualmente, el actor que debutó en "La Desalmada" (2021), sigue haciendo de las suyas en la telenovela.

Sabine Moussier no fue la excepción cuando en 2012, grabó una escena de "Abismo de Pasión" de Televisa, en la que debía caer "de panzazo" en una piscina sin agua, pero la actriz de origen alemán olvidó que no contaba con el colchón de protección. En la escena, Carmina Bouvier (su personaje) perseguía con una avanzado embarazo, a su sobrina Elisa Castañón Bouvier cuando era una niña (Briggitte Bozzo), y ella se protegió con unas macetas que estaban al filo de la misma.

Por lo que Moussier cayó boca abajo directamente en el piso de la piscina y la lesión la obligó a utilizar muletas por el resto de las grabaciones y hasta someterse a una cirugía de reemplazo de cadera; en su momento, así lo compartió:

"Yo creo que el cuerpo lo repitió tanto que con la adrenalina y ya la memoria... cuando vi, ya iba en el aire. Entonces, cuando caes, todos mis huesitos se fueron comprimiendo y se fueron desgastando y con el paso del tiempo ya los tenía pegados. [El dolor] está en la cadera, está en el cuello, está ahorita en la columna, y sí ha hecho rudo", reveló.

Pero no fue la única vez que la alemana de hoy 55 años de edad, hubiera sufrido un percance de esta magnitud en los foros de grabación, pues en otro melodrama de nombre "Sueño de Amor" (2016) Sabine Moussier quedó inconsciente en los brazos de su compañero Cristián de la Fuente (Ricfardo Alegría), cuando éste la dejó fuera de este mundo por unos segundos.

Y es que fue la propia histrionisa quien reconoció de que, para que se viera más real la escena, recargó su cuello en las manos del villano, haciendo que le llegara poco oxígeno al cerebro y se desmayara en sus brazos.

Por su parte, la cubana Livia Brito también tuvo algo que contar a raíz de la telenovela "La Piloto" (2017), cuando como Yolanda Cadena, cayó a un río en el que fue arrastrada por la corriente; así lo contó la también protagonista de "Mujer de Nadie" (2022).

"La corriente del río estaba muy fuerte y me llevó... Tenía que agarrar una bolsa en la escena, no la pude agarrar y me dejé llevar. Había personal que estaba esperándome, pero sí estuvo un poco arriesgado porque generalmente no uso dobles. Entonces lo hice yo y sí, vi mi vida pasar", confesó.

Otros mexicanos que no han sido la excepción

Y la actriz experta en hacer villanías, Daniela Castro, que protagonizó "Me Declaro Culpable" (2017), no se salvó de tener una grave lesión en la rodilla, luego de que un artefacto de la producción cayera sobre su rodilla, golpeándola fuertemente.

"Pues se cayó sin querer una lámpara de iluminación, yo estaba sentada y se cayó encima de mi rodilla y a raíz de eso tengo la lesión en los meniscos", dijo quen impone en la pantalla chica con su distinción que combina con sus maldades.

Y el histrión de 60 años, Ernesto Laguardia, recientemente sufrió un accidente en la telenovela que aún se está grabando "Corona de Lágrimas 2" o "Corona de Esperanzas", después de que se resbalara entre los descansos del rodaje.

Pues aunque pensé que podría ser un esguince, el impacto le causó tres fracturas que le imposibilitaron moverse, por lo que tuvo que desplazarse en un triciclo.

Y como ellos, hay muchos más que no sólo han sufrido daños a nivel personal, sino que el asunto ha sido más allá, como el actor estadounidense Alec Baldwin, quien disparó un arma de utilería, que tenía balas de verdad y le quitó la vida a la directora de fotografía durante el rodaje de la cinta "Rust", este 2022; lo que hoy lo mantiene en juzgados para determinar si fue culpable o no.

