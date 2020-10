Fernando Carrillo revela que su primer hijo lo tienen como secuestrado

Fernando Carrillo, es un actor de televisión, cantante y modelo venezolano que ganó popularidad en México tras hacer un buen papel en varias telenovelas como, María Isabel, ahora se queja de la madre de su primer hijo, que no lo ha dejado ver desde hace tres años.

La felicidad que siente ahora que tendrá su segundo hijo se ha visto empañada por la falta de cercanía con Ángel Gabriel, que asegura no ha podido verlo a causa de que su madre no se lo permite.

Fernando Carrillo le manda un mensaje a la madre de su hijo por medio de instagram, al parecer no tienen buena comunicación y las diferencias entre los dos no han disminuido:

ÁNGEL GABRIEL amado hijo, un día de estos nos volveremos a ver mi amor. Por ahora te tienen engañado y casi secuestrado. Expuesto a un mundo de mentiras de adultos y sus intereses. Esta Navidad te volvieron a negar la posibilidad de verme al igual que hace 3 años. Te amamos baby. Aquí siempre tienes tu casa y a tu Papá que te ama, igual que a Mami Gaby @mgdecandido y tu hermanito.

Algunos de los seguidores de Carrillo le hicieron ver que todo estará bien, que cuando esté grande él mismo tomará sus decisiones de verlo.

"Cuando esté grande el tomará sus decisiones tú al 100 en su pensión alimenticia que no le falte nunca tarde o temprano va a llegar el momento que él va a crecer y se va a reencontrar contigo pero nunca dejes de hacer el papel de padre de tus obligaciones", escribió uno de los seguidores a Fernando Carrillo.

Otras seguidores no reaccionaron de la misma forma y escribieron: "A los hijos no se les busca en navidad solamente...solo espero que puedas mostrarle a tu hijos todo lo que has hecho legalmente para verlo y que tengas a la mano los baucher de los depósitos de pensión alimenticia. Esos ten la plena seguridad serán tus mejores pruebas y argumentos. Las palabras se las lleva el viento y como decimos en México de lengua me como un taco. Y pues ten cuidado con imponerle a tu hijo una mamá Gaby que de momento ni conoce eso seria muy mal visto por un Juez" escribió otra seguidora del actor.

