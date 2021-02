Fernando Colunga y la vez que se enfrentó con William Levy

Televisa tuvo grandes telenovelas y grandes galanes que la protagonizaron, dos de ellos fueron el actor mexicano Fernando Colunga y el actor cubano William Levy, pero ¿Qué hay de su supuesta rivalidad?

Durante mucho tiempo se ha rumorado de que cierto actor o actriz no se lleva bien con uno de sus compañeros de elenco, por su trato con las demás personas, alguna envidia o simplemente porque no hay química en los escenarios, y una de esas rivalidades la protagonizaron dos de los actores más emblemáticos que ha tenido Televisa, Fernando Colunga y William Levy.

Según revelaron varios medios de espectáculos en aquel tiempo en que se filmó la telenovela ‘Pasión’ en el año 2007, la enemistad entre ambos actores nació, sin embargo fue en 2014, cuando Fernando Colunga se negó a participar en una campaña sobre galanes de telenovela en donde aparecería el cubano.

El actor argumentó que William Levy era un oportunista que había llegado al país y a la televisora a quitar trabajos, además de ser un muy mal actor, a lo que el cubano reaccionó comentando: “ya es un viejo pasado de moda, además, yo soy natural y no me he operado nada”.

Y así fue, la campaña de galanes que promocionó Televisa el 14 de febrero de 2014 aparecen David Zepeda, Eduardo Santamarina, Mark Tacher, Pablo Montero, Pablo Lyle, Gabriel Soto, Diego Olivera, Jorge Salinas y Jorge Aravena, excepto dos: Fernando Colunga y William Levy, que se rehusaron a participar.

Se dice que Fernando Colunga fue el que preguntó quienes conformarían la lista de los famosos galanes, a lo que el actor dijo que sí estaba William Levy, él no se presentaría en el promocional.

“Yo no estaré presente en nada al lado de Levy, si lo quitan con gusto voy, espero su respuesta”, según dijo llamando por teléfono para colgar molesto, pero nadie le respondió si iba o no a asistir.

Uno de los que sí participó en el promocional fue el actor Jorge Salinas quien en entrevista señaló que los actores son muy ególatras, y si se ponen a cuestionar sobre el talento, deberían de haber muchas personas que no estén actuando, ya que la galanura no está en el físico sino en la actitud, y los que participaron en el promocional son las personas correctas para estar ahí. Y añadió que tanto Fernando Colunga como William Levy y otros que faltaron hubieran enriquecido la campaña.

Sin embargo, el propio Jorge Salinas también comentaría algo similar a Fernando Colunga, declarando que William Levy no posee talento actoral, y por lo tanto no debería haber participado en la campaña de galanes.

Irónicamente, tanto Fernando Colunga como William Levy ya no pertenecen a Televisa, y desde hace años ya no se les ve actuando en los foros ni dentro de los proyectos de telenovelas, ya que ambos se encuentran trabajando para Telemundo, Fernando Colunga en ‘Malverde: El Santo Patrón’ y Wiliam Levy en ‘Café, Aroma de Mujer’.