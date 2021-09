Fernanda, hija de 'El Güero Castro' se hace viral al formar parte de La Desalmada

Dicen que el talento de los padres se hereda y qué mejor escenario para demostrarlo que "La Desalmada", la exitosa telenovela producida por su papá José Alberto 'El Güero' Castro; y es que a lo largo de la telenovela Fernanda Castro se ha hecho viral con su voz al formar parte de las escenas más románticas del melodrama.

Pues aunque su participación no se física, con su voz, Fernanda Castro Rivera lleva a soñar a Rafael Toscano (José Ron) y a Fernanda Linares (Livia Brito), la pareja protagónica del exitoso melodrama; pues cada vez que tienen una escena romántica, se aparece la también hija de la actriz Angélica Rivera con una voz nítida, fresca y juvenil que suena agradable a los oídos de los televidentes.

Desde que inició la telenovela producida para Televisa y cuando se dieron pormenores de ésta, se dijo que Fernanda cantaría el tema principal del proyecto; sin embargo, fue el cantante del género regional mexicano Espinoza Paz, que ha cautivado noche a noche con el tema "Mi Venganza".

Pues en colaboración con Pablo Vamer, Fernanda Castro entona melodiosamente "Cuando Salga el Sol", tema que se escucha en las escenas más románticas de Rafael y Fernanda, con la que sin duda, en conjunto, enamoran mucho más al público televidente; y esa es un de las razones por las que la telenovela ha cobrado tal éxito.

Además del elenco integrado por actores de la talla de Ana Martín, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, Alberto Estrella, Marlene Favela, Sergio Basáñez, entre otros, José Alberto 'El Güero' Castro logró incluir con bastante aceptación a su hija en un especial plano del melodrama, quien ahora se ha hecho viral a partir de su voz.

"Cuando Salga el Sol", ha ya cobrado relevancia en redes sociales luego de escucharla en la telenovela, y fue el mismo José Alberto, quien reveló cómo se dio dicha participación, no sin antes, detallar la preparación vocal de la chica de 22 años.

"Fernanda está estudiando música en Berklee, en Boston. Ella ya está casi en su último año y está estudiando composición vocal y se acercó a decirme: 'Oye, ¿te puedo proponer una canción?'. Le digo: '¡Encantado de la vida!'.

Por otro lado, el experto en hacer telenovelas, contó a People en Español que Fernanda Castro trabajó con base en la sinopsis del melodrama que él mismo le entregó: "Le di la historia, la sinopsis y se puso a trabajar con compañeros de ella que habían estudiado en la universidad igual y me propusieron este tema".

Lo que lo llevó por supuesto, a incluirla como parte importante de la telenovela; aunque por otro lado, 'El Güero' Castro descartó que su hija fuera a salir a cuadro en la telenovela; así expresó su emoción el productor de "La Desalmada":

"Me gustó mucho… La incluimos dentro de la novela, al igual que el tema principal que lo trae el señor Espinoza Paz… No, con ella no (va a actuar). El que vino y participó con nosotros fue Espinoza Paz con un personaje que va dentro de un bar y le canta precisamente el tema que se queda con una de las parejas".

Dicho tema no sólo se ha hecho viral por "La Desalmada", pues ha logrado conquistar plataformas como YouTube, y hasta el momento, cuenta ya con 196,709 vistas desde el pasado 19 de julio, fecha en la que se estrenó.

