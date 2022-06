Feliz Andrés Palacios por tener su primera vez con Aracely Arámbula en La Madrastra

Tras confirmarse la participación protagónica del actor Andrés Palacios en el remake de "La Madrastra", cámaras y micrófonos ya han llegado a los foros y locaciones donde se graba el melodrama y fue el propio histrión quien contó lo contento que se encuentra por pertenecer al prometedor elenco de un clásico de las telenovelas este 2022 y de tener su primera vez con Aracely Arámbula en tv.

Fue en entrevista para "Cuéntamelo YA!", que el histrión externó su gran emoción por su participación en otra historia más producida para Televisa, luego de su protagónico como Bruno García en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022); así lo dijo:

"Pues muy contento, o sea, no lo puedo creer porque además es una historia que yo vi con Angélica Aragón y con Rogelio Guerra, se llamaba 'Vivir un Poco' y luego con Victoria Ruffo y César Évora que fueron mis padrinos en 'La Amazonas', que fue el primer proyecto que hice aquí en Televisa, entonces me siento entre... como muy arropado, con muchas cosas que me invitan a querer contar la historia".

Su primera vez con Aracely Arámbula

Así mismo, el histrión que se estrena protagonizando personaje al lado de Aracely Arámbula, dijo que importante que es para él esta producción: "Entonces tiene muchos, muchos significados, entonces estoy que no quepo de la felicidad y con un cambio de look completamente radical, mi personaje es completamente diferente".

Sobre su participación con Aracely Arámbula, será todo un boom, pues sobre que se espera que saquen chispas de la pantalla, dijo entre risas: "Pues más nos vale [que lo hagamos], pero sí, afortunadamente nos conocemos ya desde hace muchos años, y es la primera vez que nos toca trabajar juntos, por fin".

Otros personajes claves de "La Madrastra"

Por otro lado, entre los actores que se han sumado al remake de "La Madrastra", y que van a hacer la vida de cuadritos a los personajes protagónicos y a los buenos de la historia, serán Marisol del Olmo, que dará vida a Lucrecia y será la hermana celosa del personaje interpretado por Andrés Palacios.

Quin dijo: "Es un gran reto volver a ser una villana y pues que tiene que ser otra historia totalmente distinta [a "Te Acuerdas de Mí]", pues su misión será no permitir que nadie se enamore de su hermano, incluyendo por supuesto al personaje de Aracely Arámbula, principalmente.

Así mismo, el actor de origen argentino Juan Martín Jáuregui, será un gigoló dentro de la historia que pondrá de cabeza a más de una con su galanura; y tras pertenecer al elenco reveló detalles sobre su físico: "Ojo, que va a haber escenas [candentes]; nos estamos cuidando con la dieta, Carmen [Armendáriz] siempre se ocupa de eso, así que ahí estamos haciendo gimnasio, comiendo bien, así que va a haber escenas de todo, subidas de tono".

En cuanto al regreso de la actriz Martha Julia, quien dio vida a un personaje de doble identidad, Ana Rosa Márquez / Sofía Márquez en "La Madrastra" (2005); este 2022 se vuelve a unir al melodrama, esta vez liderado por Carmen Armendáriz para Televisa Univisión, y así expresó su agradecimiento:

"Bueno, emoción lo que le sigue, Jorge... La verdad es que estoy súper, súper feliz, emocionada, nerviosa, porque es un 'retototote'... a pesar de que nosotros estuvimos en la pasada [versión], pues el nervio siempre está".

Por su parte, la líder del prometedor proyecto de Televisa para los próximos meses, dijo que está muy feliz de haber encontrado las locaciones perfectas para el melodrama, están en la parte inicial de las grabaciones y de ahí se desprende toda la historia.

