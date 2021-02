Fátima Molina no convence con su belleza en Te acuerdas de mí; podrían cambiar horario

Desde su debut como protagonista en los melodramas de Televisa, la actriz Fátima Molina no ha logrado convencer a los televidentes con su belleza; motivo por el cual, el melodrama "Te acuerdas de mí" que encabeza junto al actor Gabriel Soto, podría cambiar de horario.

Por otro lado, este viernes 19 de febrero llegará a su fin, la segunda entrega de la franquicia "Vencer" de Rosy Ocampo, "Vencer el Desamor" que protagoniza Daniela Romo y se puede ver en el horario de las 20:30 horas, y en próximo lunes 22 del mismo mes, entrará al aire "¿Qué le pasa a mi familia?", una historia producida por Juan Osorio, que estará protagonizada por Eva Cedeño y Mane de la Parra -que se pretende-, reemplace a "Vencer el Desamor".

Sin embargo, debido a las críticas recibidas al melodrama de Carmen Armendáriz, en el que Fátima Molina se puede ver de lunes a viernes en el horario estelar de los melodramas del Canal de Las Estrellas de Televisa, también conocido como prime time, es posible que la productora haga algunos ajustes en su programación o en su historia.

Pues de acuerdo a la propia televisora de San Ángel, desde el pasado 18 de enero, fecha en la que se estrenó la tele serie, el nivel de audiencia marcaba los 3.2 millones de televidentes en la primera semana de estreno. Pero de acuerdo a Radio Fórmula, ésta -su quinta semana-, ha caído muy por debajo de los 3 millones de audiencia, cayendo a los 2 millones, 200 mil televidentes; motivo por el cual podrían cambiarla de horario.

El mismo medio señaló -a través de Maxine Woodside-, que se llevó a cado un focus group (grupo de enfoque) para analizar qué es lo que está ocasionando el mencionado bajo rating de la telenovela de Carmen Armendáriz, y de acuerdo a los resultados, los expertos llegaron a la conclusión de que al público no les gusta la imagen de Fátima Molina.

Y de acuerdo al reportero de espectáculos Marco Antonio Silva, dijo que "Te acuerdas de mí" podría poner en peligro a su elenco por la baja audiencia registrada las últimas semanas:

"Me estaban diciendo el día de ayer que está empezando a peligrar la telenovela 'Te Acuerdas de mí'. Están viendo si la cambian de horario porque ya cayó a dos millones 200 mil espectadores, ya le está yendo muy mal y que hicieron un focus group y que Fátima Molina no está gustando su aspecto físico; la gente de acuerdo a lo que comentan en la página y focus, ella no ha logrado prender como protagonista de telenovela".

Y es por esa razón que según información de Radio Fórmula, fue el mismo reportero de espectáculos quien aseguró: "Lamentablemente está batallando la novela con el rating. Para el [horario] prime time es muy bajo, entonces le están pidiendo a Carmen [Armendáriz] que ajuste las piezas, poderle dar una refrescada y si no, la van a bajar de radio y probablemente podrían poner la de Fuego Ardiente o la de Juan Osorio".

Situación, que podría afectar a la producción en conjunto. Pero aunque haya críticas hacia la también actriz de "Tres Milagros" (2018), hay audiencia que asegura que Fátima está siendo injustamente criticada:

"Me gusta x el sentido de la palabra. Por primera vez veo una cara nueva como la de Fátima Molina, aunque esté siendo injustamente criticada. Gabriel Soto es buen actor, aunque podría haber hecho otro papel o descansar su imagen x tiempo indefinido. El gran actor Guillermo García Cantú me hace quitarme el sombrero al igual q la gran actriz Rebecca Jones, a quien lamentablemente vi sólo durante los 10 primeros capítulos. La nueva historia de amor entre Teo y Gonzalo seguro no tardará en nacer, xq Josh Gutiérrez y Cuauhtli Jiménez opacarán a los protagonistas. Las locaciones muy hermosas, la historia el 50% convincente y el tema musical interpretado x Carlos Rivera y María José nunca se me quita de la mente. Ojalá y q la novela prospere!!!!!".

Por otro lado, fue la propia Maxine Woodside, quien dijo: "No es que Fátima sea una mala actriz, pero no hay química entre la pareja. Me parece que el personaje de Gabriel Soto también está muy flojo. Ahí el que salva la telenovela es Guillermo García Cantú, es un super actor, entonces deberían reforzar la historia de la pareja".

Así mismo, Silva expresó que una de las cosas por la que los televidentes no aceptan a Molina, es por ese lunar que tiene en la cara -que en realidad es una verruga-. Situación por la que Woodside argumentó: "En Televisa están acostumbrados a ver a puras actrices güeras y de ojos azules, pero no todas somos así".