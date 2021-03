Fátima Molina de Te acuerdas de mí agradece apoyo tras escándalo por su físico

Luego de que hace unos días, Fátima Molina fuera blanco de críticas, supuestamente por no cumplir con el perfil para ser protagonista de la novela, Te acuerdas de mí, en donde comparte créditos con el galán de Televisa, Gabriel Soto, la actriz agradeció a su compañero y a Fernanda Castillo por salir en su defensa tras las la discriminación que ha sufrido.

Fue a través de las cámaras del programa Hoy, que Fátima Molina agradeció que sus colegas salieran en su defensa. " "Bien, la verdad es que siempre se tiene el cariño de tus compañeros de tus colegas, pues obviamente se siente bien, y nada, agradeciendo y apreciando que hayan entendido el trasfondo del mensaje y entonces eso lo valoro mucho", dijo la actriz de Televisa.

La protagonista de Te acuerdas de mí confirmó que situaciones como estás la hacen más fuerte, además de confesar que se siente satisfecha por ser mujer y no quedarse callada ante los constantes ataques que ha recibido por su físico y su color de piel.

"Creo que cada quien en algún punto queremos decir lo que pensamos y lo que sentimos, que a la mujer como tal se le reconozca, no solamente como género, su labor y muchísimas cosas", dijo la actriz de cine.

Tras las declaraciones de la originaria de Ensenada, Baja California, millones de personas la han apoyado y asegurando que es una mujer muy hermosa y que su tono de piel no define a las personas.

“A mí me encanta muy bella y talentosa suerte querida en todo lo que emprendas , Dios te bendiga siempre”, “ Tu Fátima eres hermosa el color de piel no define a las personas quisiera ver a los que te atacan haber si son rubios,mexicanos y exitosos como tú”, “ No le queda el papel no haca pareja con Gabriel o Gabriel ya esta muy viejo ya tiene mas de 50 años.el fisico nada que ver , la mayoria de la protagonistas son morenas y a las gueras siempre las tienen de villanas. ella muy linda”, son algunos de los comentarios en las redes sociales.

Sin embargo hubo personas que se le fueron a la yugular y aseguraron que Fátima Molina no es nada agraciada. "Pues no es discriminación, es la verdad, está feita, eso nadie se lo quita. El color de la piel no tiene nada que ver, ahí tienen a Renata Notni también es morena y está hermosa", y fue por comentarios como estos que Gabriel Soto salió en defensa de su compañera.

“No hay que ser cobardes, porque finalmente yo estoy seguro que el 99.9% de las personas que comentan ese tipo de comentarios agresivos en Instagram, no lo dicen de frente, porque no tienen los pantalones y el valor de hacerlo, y que no se escuden en un teléfono o en una computadora”, dijo Gabriel Soto en defensa de la también cantante mexicana durante una entrevista para el programa Hoy.