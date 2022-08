Famoso actor infantil regresa después de 14 años a las telenovelas con Mi Secreto

Después de 14 años de brillar en la pantalla chica junto a un grupo de niños que como él, hicieron de las suyas en la telenovela "Cómplices al Rescate" (2002), el famoso actor Fabián Chávez, regresa a las telenovelas con "Mi Secreto" (2022).

¿Lo reconoces?, a principios de agosto, trascendió que el también director y productor de teatro que ha forjado su carrera como actor en las tablas, regresará a las telenovelas de Televisa, luego de prácticamente dos décadas de haber dejado huella en la historia que produjo Rosy Ocampo y compartiendo créditos con actrices como Belinda y luego Daniela Luján, quien la sustituyó en el melodrama.

Sergio Fabián Chávez Sandoval, mejor conocido como Fabián Chávez, hizo su debut a los once años de edad en la telenovela junto a Belida y Daniela Lujan, Martín Ricca y experimentados intérpretes de la talla de Laura Flores y Francisco Gattorno y los malos del cuento fueron Cecilia Gabriela, Raúl Magaña, Mickey Santana y Grisel Margarita.

Su siguiente trabajo en televisión en el que también dejó huella fue en la serie "Central de Abasto" (2006-2008), producida por Federico Wilkins y protagonizada por la retirada actriz Odemaris Ruiz (Ximena) y el propio Fabián Chávez; posteriormente incursionó en el teatro y a sus 33 años va a regresar a los foros de Televisa San Ángel.

Será en la esperada telenovela "Mi Secreto" de Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivisión, que Fabián Chávez regresará a los melodramas y compartirá créditos con Diego Klein, Macarena García, Andrés Baida e Isidora Vives.

De acuerdo al canal de YouTube ADJORI, y quien rescató las imágenes de su reciente visita al departamento de Maquillaje y peinados de Televisa, Fabián Chávez hará el personaje en su etapa de joven, que más tarde será interpretado por el actor Arturo Peniche.

En una historia de Instagram, se puede ver cuando lo cuestionan sobre por qué ya no hace telenovelas para la televisora de San Ángel, a lo que él ha respondido con su foto en dichas instalaciones. También se ha revelado que su personaje será detonante para esta nueva historia.

"Mi Secreto", que ya cuenta con un elenco de primera y que traerá de regreso a actores como Karyme Lozano, Eric del Castillo, Claudia Ramírez, Tina Romero, Fernando Ciangherotti, Fernando Peña, entre otros, se estrenará el próximo 12 de septiembre en el horario vespertino de las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!