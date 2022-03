Famosa ex Timbiriche y otras actrices que se unen a Vencer la Ausencia

Luego de casi una década alejada de las telenovelas, vuelve al ruedo una de las artistas más completas en el medio del espectáculo mexicano; se trata de la ex Timbiriche Mariana Garza, quien oficialmente se une a "Vencer la Ausencia", telenovela de Rosy Ocampo, la cuarta en la lista de la franquicia "Vencer".

Además, en las últimas horas y a menos de una semana de que arranquen las grabaciones, la líder del proyecto ha dado a conocer otra actriz más que tras su reciente participación en un melodrama de la misma televisora de San Ángel, también formará parte de "Vencer la Ausencia".

Hace algunos días, Rosy Ocampo confirmó de nuevo la participación de María Garza Perroni en "Vencer la Ausencia" que, de ser Rita, ahora pasará a ser Rayo, pero no hay que olvidar que la joven actriz es hija precisamente de la actriz y cantante Mariana Garza, por lo que la chica pudo ser el vínculo entre la productora y su madre quien oficialmente marca su regreso a las telenovelas casi una década después.

La última participación de Mariana Garza fue como María Jiménez en "Mentir Para Vivir" y justamente se le acaba de ver dando vida a Esperanza de Corsa de Manrique en "Alborada" (2005-2006) que recién fue retransmitida este 2022 y que terminó el pasado 25 de marzo.

Aunque a decir verdad, la también cantante nunca se ha alejado de la actuación, pues actualmente se encuentra protagonizando la puesta en escena "El Charco Inútil" y celebrando el regreso del teatro después de la pandemia. Por otro lado, hace algunas semanas, la sobrina del finado actor Jaime Garza, había confirmado que se hará una bioserie de Timbiriche, la banda de rock-pop a la que perteneció por años, aunque no se han dado más detalles hasta el momento.

Y así fue como la presentó la productora Rosy Ocampo a través de su cuenta de Instagram: "@garza_alardin_mariana es parte del elenco de #VencerLaAusencia interpretando a #Margarita #UniversoVencer #ProducciónRosyOcampo" y dará vida a Margarita.

"MUY FELIZ DE REPETIR CONTIGO ROSY! DESPUÉS DE “MENTIR PARA VIVIR” EN 2013. GRACIAS @rosyocampooficial GRACIAS A NUESTROS AMADOS DIRECTORES: @bencann1 @manbape #FernandoNesme. FELIZ DE COMPARTIR CON MI PRECIOSA: @mariaperroni_garza VAMOS CON TODO NUESTRO AMOR Y ENTREGA PARA CONTRIBUIR A: VENCER LA AUSENCIA. PARA QUE NUESTRO PÚBLICO SIGA DISFRUTANDO DE ESTAS HISTORIAS", fue la reacción de Mariana Garza.

En tanto, otra de las actrices que se unen a "Vencer la Ausencia" es la costarricense Mariluz Bermúdez, que anteriormente participó en la telenovela "Diseñando tu Amor" (2021), interpretando a la doctora Rosa María Ponce Jiménez y prácticamente hacía pareja con Sergio Goyri.

"@mariluzbermudez1 se integra a #VencerLaAusencia como a #AnaSofi #UniversoVencer #ProducciónRosyOcampo"; se lee en la publicación de Ocampo que indica que Mariluz Bermúdez se meterá en la piel de Ana Sofi.

El melodrama todavía no empieza las grabaciones pero la productora, diario tiene un sorpresa para los fanáticos del universo Vencer y en los próximos días se dará a conocer oficialmente el resto del elenco de "Vencer la Ausencia".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!