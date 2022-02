Fabiola Guajardo como Soraya en Los ricos también lloran: ‘Lo quiero todo y a todos’

Con grandes niveles de audiencia se estrenó el remake de la telenovela “Los ricos también lloran”, donde uno de los personajes que más ha llamado la atención en los primeros dos capítulos es el de Soraya Montenegro, interpretado por Fabiola Guajardo, quien muestra dos caras en esta historia, por un lado enamora al protagonista y por el otro se mete con el villano.

Y es que esta nueva versión de la icónica villana de telenovelas tendrá personalidad propia y Fabiola Guajardo adelantó que no sólo serán los personajes de Sebastián Rulli y Víctor González los que caigan rendidos ante sus encantos, sino que “hay fila” y esto apenas está empezando, pues afirmó que Soraya “lo quiere todo”.

En una visita que realizó la ex reina de belleza en el matutino de Televisa “Hoy” reveló las dos caras de Soraya en “Los ricos también lloran”, señalando que será una villana como pocas y que no se cansará hasta conseguir lo que busca, pues no sólo es ambiciosa sino que también es acaparadora con los hombres: “Lo quiero todo y a todos”.

Tras los dos primeros capítulos del nuevo melodrama de Carlos Bardasano, Fabiola Guajardo acudió a “Hoy” para hablar de su personaje en esta historia, y tal como ya había adelantado anteriormente, señaló que le pondrá su propio sello a la villana que hiciera popular Itatí Cantoral en la década de los noventas.

Y no sólo eso, pues la actriz adelantó que no unicamente buscará el amor de Luis Alberto Salvatierra, interpretado por Sebastián Rulli, sino que también estará relacionada con muchos otros, además de León Alfaro, con quien protagonizó candentes escenas.

En el programa, Galilea Montijo le preguntó que con quién iba a tener más química sexual, si con León o con Luis Alberto, y Fabiola Guajardo dejó a todos con la boca abierta pues señaló que ellos no serán los únicos con los que Soraya Montenegro esté durante la telenovela.

“No, es que espérate, vamos empezando, claro, claro, hay una fila… Soraya es un personaje (con el) que de verdad yo estoy divirtiéndome como enana haciéndolo, hace todas las maldades del mundo, creo que hace todo lo que hacen todas las villanas juntas, o peor”, comentó la actriz regiomontana durante la charla.

A diferencia de la Soraya Montenegro de Itatí cantoral, que inmortalizó la frase de “lo quiero para mí”, esta nueva versión de la villana de Fabiola Guajardo no se conformará sólo con un hombre, sino que va por todo al precio que sea, por lo que hará cosas impensables para conseguirlo.

“Es una mujer muy ambiciosa, va por todo, se quiere quedar con el consorcio, ya lo verán, si me divierto muchísimo… Cuidado con Soraya”, advirtió la modelo, quien con este personaje firmó su regreso a Televisa después de un paso por Telemundo, donde su último proyecto fue la telenovela “Buscando a Frida”.





