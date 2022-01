Fabiola Guajardo: ‘No me parezco en nada a Soraya Montenegro’

Este año, Fabiola Guajardo regresará a la pantalla chica en México luego de varios años de ausencia y lo hará con un emblemático personaje de telenovelas en el nuevo remake de “Los ricos también lloran”: el de Soraya Montenegro.

La actriz, quien tuvo un paso por Telemundo antes de regresar a Televisa, será la villana de esta nueva producción de Carlos Bardasano, donde interpretará su propia versión de Soraya Montenegro, papel que en la década de los noventas fuera realizado por Itatí Cantoral.

Fabiola Guajardo sabe lo que representa dar vida a este personaje y sabe que las comparaciones estarán a la orden del día, sin embargo, intentó hacer una nueva versión y al parecer lo logró, pues asegura que es tan malvada que “No me parezco en nada a Soraya Montenegro”.

En una entrevista que la ex reina de belleza brindó a la revista Estilo DF recientemente dio a conocer mayores detalles de la villana y cómo ha sido trabajar con ese personaje, que ya es conocido por muchos debido a los memes en internet, algo que, asegura, quiere evitar a toda costa con su versión.

“Acá mi personaje es muy popular, es muy conocido por memes, entonces quiero evitar eso, no quiero caer en ese tipo de situaciones, y lo platiqué con los directores”, comentó la actriz regiomontana durante la entrevista, en la que señaló que les presentó a los productores una propuesta sobre cómo quería que fuera Soraya Montenegro en esta nueva adaptación.

“Dije ‘quiero hacerlo porque me encanta, me fascina el personaje, sólo que quiero hacer mi propia versión’. No tenía mucha idea de lo que querían hacer los productores y directores, ya cuando me senté con ellos a platicar del personaje y del proyecto, les dije: ‘Ésta es mi propuesta, no sé qué piensen ustedes y qué quieran hacer’. Y me dijeron: ‘Justo es lo que queremos’”, agregó Fabiola Guajardo, quien señaló que sí vio la versión de “María la del barrio”, pero no la de “Los ricos también lloran”.

La también modelo y cantante comentó que ha trabajado mucho en la construcción de la nueva Soraya Montenegro y que ella, como persona, no tiene nada que ver con el personaje y ello lo podrán ver los televidentes una vez que se estrene el melodrama, en febrero próximo.

“Es de los personajes más divertidos que he hecho en mi vida, o sea, cuando dicen ‘acción’ es entrar al personaje y al universo de Soraya Montenegro; creo que he aprendido a realmente decir lo que siento en estos momentos, es el personaje más diferente a mí, no se parece nada a Fabiola, y se nota, desde el maquillaje, el vestuario, el peinado, soy otra persona”, dijo.

Fabiola Guajardo reconoció que interpretar a Soraya Montenegro es un gran reto en su carrera, por todo lo que implica y porque marca a su regreso a Televisa: “Tenía cinco años de no estar aquí y ahora vuelvo con Carlos Bardasano, que hizo una gran producción; es la primera y me encantaría que no fuera la única”.

