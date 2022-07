Fabiola Campomanes está de regreso en Televisa tras el Juego de las Llaves

Luego de la exitosa serie "El Juego de las Llaves" (2019-2021) en la que ha dado vida a Bárbara Cuevas, se rumora que la actriz Fabiola Campomanes, está de regreso en Televisa en una nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro.

Se trata de "Cabo", que es el remake de "Tú o Nadie", telenovela que en 1985 fue producida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela' y protagonizada por Lucía Méndez y Andrés García; y que traería de regreso a los foros de Televisa a Fabiola Campomanes luego de siete años de ausencia.

La noticia de su participación fue revelada por la propia Fabiola Campomanes en entrevista con la prensa, en la que contó cuál es su sentir al regresar a los melodramas con tanta oferta que hay en plataformas digitales y viniendo propiamente de una serie tan exitosa.

"Estoy muy contenta, la verdad es que yo siempre lo he dicho, me encanta lo que hago y ahora sí que a trabajar donde hay trabajo y también en septiembre creo que se estrena una serie que hice en Argentina, entonces, estoy muy contenta", dijo la actriz.

El regreso de 'la comadre' de Kate del Castillo a Televisa, será después de una larga pausa y de venir de producciones como "Teresa" (2010-2011) al lado de Angelique Boyer, "Amorcito Corazón" (2011-2012) o "Mi corazón es Tuyo" (2014-2015).

Además de la actriz Fabiola Campomanes confirmada para la nueva historia de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Unvisión, se sabe que será protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa y los villanos serán Eva Cedeño y Diego Amozorrutia. La primera actriz Rebecca Jones, también ha confirmado su participación, tras desmentir a la prensa que tiene cáncer.

Tras una vida entregada a la televisión, el cine y el teatro, Fabiola Campomanes tiene en su haber, 19 melodramas, de los cuales, 12 son producciones de Televisa, 4 de TV Azteca y 3 de Telemundo. También ha brillado en más de diez producciones entre series televisivas como "Diario de un Gigoló" (2022) de Telemundo además de "El Juego de las Llaves".

Y será este 2022 cuando la también ex Big Brother VIP (2002-2004), regrese a la pantalla chica de Televisa, compartiendo crédito con un prometedor elenco.

